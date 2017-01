Mielie-aanplantings: Beter die seisoen

Deur Fanie Brink, onafhanklike landbou-ekonoom

Die eerste oppervlakteskatting vir somergewasse is verlede week deur die Nasionale Oesskattingskomitee bekend gemaak. Die 2,55 miljoen hektaar mielies is 31% meer as wat verlede seisoen aangeplant was. Dit is ‘n baie goeie teken dat bykans 54% meer witmielies aangeplant is en net 6% meer geelmielies omdat daar nie baie witmielies in die wêreld geproduseer word nie. Die VSA produseer byvoorbeeld feitlik net geelmielies wat vir veevoer gebruik word.

Die totale aanplantings hierdie seisoen is meer as genoeg mielies wat geplant is. Mielieprodusente weet dat hulle dit nie kan bekostig om vir ‘n surplus te plant nie. Die oes kan eerder ‘n bietjie te klein wees as te groot want dit beteken ‘n verskil tussen invoer en baie laer uitvoerpariteitspryse. Dit is nie die produsente se verantwoordelikheid om genoeg mielies vir die land te produseer nie – dit is die regering se verantwoordelikheid om toe te sien dat die mieliebedryf genoeg mielies winsgewend kan produseer.

Geen produsent in die wêreld kan voedsel produseer teen pryse wat arm mense kan bekostig nie en voedselsekuriteit kan slegs volhoubaar wees as die produksie van voedsel winsgewend is.

Die ANC-regering doen egter alles in hulle vermoë om al hoe meer klippe in die bedryf se pad te rol om te verhoed dat die produsente winsgewend kan produseer, omdat hulle eerder sal wil sien dat meer kommersiële mielieboere die bedryf verlaat sodat hulle minder vir grond hoef te betaal om te verdeel om aan bewind te probeer bly.

Die “geleerde manne” in groot lesingkamers moet daarom ook daarvan vergeet dat produsente oorskotte moet produseer om goedkoop voedsel vir die land te voorsien! Mielieprodusente kan maar nog ‘n paar honderd duisend hektaar aanplantings afskaal om surplusse te voorkom.

Die plaaslike verbruikers van mielies as ‘n stapelvoedsel sal ernstig daarvan kennis moet neem dat die ANC-regering se belaglike grondhervormingsbeleid baie vinnig sal veroorsaak dat die land binnekort ‘n permanente invoerland van mielies sal word teen baie hoër pryse.