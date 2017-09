Met Bonnox span jy maklik

“Dit is spotmaklik om Bonnox te span; dit het ek so drie jaar gelede vir die eerste keer in ProAgri gesien,” vertel Floris Venter van Bloemfontein. Hy het nou al so 300 hektaar toegespan vir ’n wildskamp. Dit is 8 km heining.

Floris sê dit is nou nie so groot soos van die ander boere in die omgewing nie, maar hy span so stuk-stuk, want die wild is eintlik net ’n stokperdjie. Daar word ook nie op sy plaas geskiet nie. In die kamp is ’n groepie springbokke, gemsbokke en rietbokke.

“Ons het gespan soos ons tyd het. Ek het eers die wild in kleiner teelkampe gehad en oor ’n jaar of twee soos ons kans gekry het, het ek die pale geplant, gaan draad laai by die fabriek net suid van Pretoria en gespan,” sê hy.

Sy volgende projek is om die okkerneutboord toe te span en dan die draad af te vat rivier se kant toe. Hy sê hy het Bonnox geskakel na aanleiding van die foto-artikel in

ProAgri en was aangenaam verras met die vriendelike en professionele diens wat hy ontvang het. Hy het die 1,8 meter hoë Bonnox-wildheining met die kleiner gate onder gekies om ook die jakkalse uit te hou.

Hy het ook by Bonnox ’n draadklamp gekoop wat dit net soveel makliker maak om die draad styf te trek. Die klamp pas van bo tot onder oor die drade en dan gebruik jy so drie draadtrekkers op ’n slag om die klamp met Bonnox en al na die paal toe te trek.

Sy trekpale van 2,8 meter lank het hy spesiaal laat maak sodat hy hulle ’n meter diep in die grond in kon plant. Die trekpale is 89 meter van mekaar af met ysterpale wat tussenin elke 8 meter ingeslaan is.

’n Paar dinge wat hom veral beïndruk het van Bonnox is:

Die draad is lig en maklik om te vervoer, so jy kan ’n vrag gaan laai as jy Pretoria se kant toe ry.

Dit kos nie meer as ander draad nie.

Dit is baie makliker en vinniger as om byvoorbeeld jakkalsdraad te span.

Dit is ook stewiger as jakkalsdraad en jy weet dat al die drade ewe styf gespan is.

Met jakkalsdraad moet jy ook elke vier meter ’n dropper insit, so dit vat net nog langer en kos meer.

Die arbeid is baie minder – twee manne kon elke keer die hele draadspanprojek se werk hanteer.

Die draad is volversink, so dit gaan lank hou.

Die heining gee mee as ’n bok daarteen vasspring of -hardloop, sodat die bok nie seerkry nie. Daarna herstel die Bonnox tot sy oorspronklike vorm.

Floris sê boere kan gerus Bonnox oorweeg as hulle wil draad span en tyd en arbeid bespaar. “Bonnox is ideaal vir wat ek wil hê en dit span maklik,” sê hy.

Om meer uit te vind oor Bonnox se wye reeks produkte, skakel 076-169-9068 of 012-666-8717 of e-pos vir gerda@bonnox.co.za, linda@bonnox of zane@bonnox.co.za. Besoek ook gerus hulle webwerf by www.bonnox.co.za.