Met Bonnox kan jy altyd ’n plan maak

“Ek is eintlik ’n lui ou,” sê Tim Collier van Parys. “Ek wil nie die werk drie of vier keer doen as ek dit net een keer hoef te doen nie. Soos draadspan: as ek hom een keer opgesit het, moet hy bly staan, dan sal ek hom net onderhou.”

Tim het baie wyshede oor grensheinings en drade, maar jy kan weet, as hy eers sy Bonnox gespan het, gaan dit vir baie jare bly staan. Hy sê Bonnox is ’n spesiale produk, wat jy vir baie ander doeleindes as heinings kan gebruik. Die nuutste Bonnox wat hy aangekoop het, gaan op ’n baie unieke manier ingespan word. Hy is besig om ’n groentetonnel te bou, maar die natuurkragte het hom gou geleer dat jy maar liewer moet oorontwerp vir onvoorsiene gebeure.

Hy was pas klaar met sy eerste tonnel, die plastiek is oorgetrek en daarbo ’n laag skadunet om die plastiek te beskerm teen die son en hael, toe die groot reën wat die Vaaldam in ’n week volgemaak het, uitsak. Die water kon nie vinnig genoeg van die plastiek afloop nie en het groot, swaar damme op die tonnel begin vorm.

“Die goeie nuus is dat die plastiek en die staal gehou het, maar die dwarslyndrade wat gespan is om die plastiek styf te hou het gebreek onder die gewig van die water. Die plan nou is om maar weer die skadunet en plastiek af te haal en dan gaan die tonnel ge-Bonnox word, sodat dit vir ‘n leeftyd kan hou! Tim sê hy gaan Bonnox se gewone draadspanklamp gebruik om dit netjies en styf oor die staalstruktuur te span voordat hy die plastiek en skadunet weer daaroor span.

Daar is ’n paar redes waarom dit sal werk:

– Dit is maklik om te hanteer en jy kan ’n groot deel op een slag toemaak.

– As gevolg van die blokke (horisontale en vertikale drade) sal die water nie weer kan opdam nie.

– Die draad is volversinkte staaldraad wat dit nie net sterk genoeg maak om styf gespan te word nie, maar ook roesvry sal hou.

– Dit is aansienlik goedkoper as kabel wat ook deur tonnelbouers gebruik word.

Hou diere buite en toeriste binne

’n Entjie van die Colliers af het Heinrich Strauss ook sy werf en ganskamp op sy jagplaas ge-Bonnox. Die huis word as ’n gastehuis gebruik en hy sê toeriste wil graag mak plaasdiere ook op ’n werf sien, maar voeg dan skertsenderwys by dit is beter om die diere en die toeriste weerskante van ’n heining te hê, sodat niemand seerkry nie. Die hoofrede vir die gebruik van Bonnox om die ganskamp is egter om rooikatte uit te hou. Hy het juis die draad met die klein blokkies onder gekry om te sorg dat die mak diere nie kan uit nie en die wilde diere nie kan in nie.

Van die wildskampe op die plaas is reeds ge-Bonnox en Heinrich wil nou nog 35 hektaar toespan met Bonnox. Hy het tans blesbokke, springbokke, takbokke en volstruise en met die 2,4-meter hoë wilddraad van Bonnox wil hy ook groter wild aanskaf.

Heinrich sê: “Een van die groot voordele van Bonnox is dat die heining meegee sonder om te breek as ’n bok daarteen vashardloop of spring. Hulle kry dus nie seer nie.”

Na so ’n voorval herstel die Bonnox dadelik na sy oorspronklike, netjiese vorm. Heinrich is ook baie beïndruk met Bonnox se dienslewering. Hy sê sy prysberaming is dadelik deurgestuur en sy bestelling was netjies reg toe hy net daarna deurry om dit te gaan oplaai. Hy het die draadklamp en alles wat hy nodig het om die draad te span by Bonnox gekoop en met die netjiese prigtingsaanwysings in die hand, het hy en sy span werkers sommer gou reggekom.

Hooffoto: Tim Collier wys hoe hang die sakke water nog op sy tonnel. Die plan is om nou die struktuur met Bonnox toe te span sodat die plastiek daarop kan rus.