Merino Landskaap hou suksesvol veiling

Die Merino Landskaap Genootskap het op Woensdag, 16 Augustus ‘n baie suksesvolle Nasionale Veiling in Bloemfontein aangebied.

Daar is 32 stoetramme verkoop vir ‘n gemiddeld van R15 828 met die hoogste prys van R48 000 wat vir twee ramme betaal is. Die drie kudde-ramme aangebied op die veiling is verkoop vir gemiddeld R12 000. Tien ooie is aangebied en verkoop vir gemiddeld R4 130 met die hoogste prys wat behaal is R7 250.

Al hierdie pryse is nuwe rekords vir die Merino Landskaap Genootskap.

BKB was die afslaer van die veiling.

Pieter Vusimo, JJ van der Walt (afslaer, BKB), Izak van Zyl (verkoper van Leeudoringstad), Naas Rautenbach (koper van Standerton). Ooi met lam verkoop vir R7 250.

JJ van der Walt (afslaer, BKB), Karel du Plessis (BKB, Kroonstad), Ben du Plessis (verkoper van Koppies). Die ram is verkoop vir R48 000 aan Naudesvleis Plase van Bethlehem.

JJ van der Walt (afslaer, BKB), Johan du Toit (verkoper van Mortimer), Ben du Plessis (koper van Koppies) en Karel du Plessis (BKB, Kroonstad). Die ram is verkoop vir R48 000.

Bron: Merino Landskaap