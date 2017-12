MELKTERT-JAFFELS

Jy benodig:

– Melktertvulsel

– Ses snye witbrood

– Fyn Kaneel

– Ekstra Suiker

Nou maak jy so:

– Plaas die brood in jou jaffelpan.

– Skep twee eetlepels vol melktertvulsel in elke holte.

– Strooi een teelepel suiker oor elke hopie.

– Sprinkel goed met kaneel.

– Braai op oop vlam totdat die brood goed verkleur het.

– Geniet dit saam met roomys of vars room

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.