Meer stropers word vanjaar verkoop

Stroperverkope van 30 eenhede in April is ongeveer 43% hoër as die 21 eenhede wat verlede April verkoop is. Stroperverkope vir die jaar tot dusver is byna 19% hoër vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar.

Trekkerverkope van 398 eenhede in April is net twee eenhede minder as die 400 eenhede wat verlede April verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou net ongeveer 4% laer as verkope verlede jaar.

Oor die algemeen lyk oesvooruitsigte baie goed. Die geraamde mielie-oes van 14,5 miljoen ton is marginaal minder as die rekord-oes van 14,7 miljoen ton in 1981, die hoogste oes wat ooit behaal is. Die mielie-opbrengs van 5,53 ton per hektaar wat geraam word vir die seisoen, is die hoogste opbrengs ooit. Die sojaboon-oes van 1,23 miljoen ton is die hoogste oes wat ooit geproduseer is. Dié uitstekende oesvooruitsigte het egter ᾿n negatiewe uitwerking op gewaspryse. Boere is op dié stadium van die seisoen versigtig optimisties en wag om te sien wat hulle oes presies gaan oplewer.

Volgens verwagtinge vir 2017 sal algehele trekkerverkope minstens so goed wees as verkope in 2016.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie