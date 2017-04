McCain pas aan by die droogte met ‘n nuwe sakemodel

Die droogte het ‘n beduidende invloed op die landbougewasse, gehalte en die pryse gehad. Dit dwing maatskappye soos McCain Suid-Afrika om hulle sakemodelle aan te pas om die impak te versag.

Hoewel daar reën geval het en damvlakke verbeter het, sal dit steeds maande neem vir oesopbrengste en kwaliteit om heeltemal na normaal terug te keer. In sommige gevalle is tot 30% van plaaslike oeste verloor.

Gebrek aan besproeiingswater tref groentegewasse

Aartappelboere is onder diegene wat die hardste getref is. Baie geplante aartappels moes gouer uitgehaal word as wat beplan is weens ‘n gebrek aan besproeiingswater. Dit het gelei tot kleiner en minder as gewoonlik aartappels wat geoes is, met gewasse wat meer kwesbaar is vir misvorming, sekondêre groei, lae droë stofinhoud en hoë suikervlakke – dit alles kan die produk onbruikbaar maak.

Groentegewasse het ook ‘n daling in opbrengste en gehalte gehad, met sommige boere wat tot 15% van hulle groenbone en 20% van hulle worteloeste verloor het. Min grondwaterreservate, waterverbruikskwotas en stygende temperature het baie boere verhoed om oeste doeltreffend te besproei, wat gelei het tot groot oesverliese en lae opbrengste. As gevolg van hierdie faktore het groente en aartappelpryse gestyg.

Druk op vraag en aanbod

“Die droogte het baie druk op vraag en aanbod geplaas,” sê Deolinda Da Costa, bemarkingsbestuurder by McCain Foods Suid-Afrika. “Ons het ons waardeketting ontwikkel en die veranderinge het ‘n belangrike rol gespeel in die ondersteuning aan boere en die beheer van prysstygings vir verbruikers.

“Ons boere is die ruggraat van ons organisasie. Die droogte was baie erg op hulle en ons moes hulle help om kop bo water te hou. Ons is baie dankbaar vir die ondersteuning wat ons strategiese vennote en verskaffers aangebied het. Hulle het ons toegelaat om beskikbare produkte te gebruik eerder as om produkte te moet invoer.”

Sny watergebruik

McCain het ander interne projekte begin om besproeiingskedulering op plase en waterdoeltreffendheid binne sy plante te verbeter.

Elke McCain-aanleg het ‘n toegewyde waterverbruikspan wat daagliks verbruiksresultate hersien en voorstelle gee wat aspekte soos watervloei, prosesverfynings en verskillende prosetegnologieë insluit.

Die maatskappy het ook in diepte gaan kyk na die prosesse op verskafferplase en het waterbesparingsgeleenthede geïdentifiseer.

“Ons waterbenuttingstrategie het ‘n 42% afname in waterverbruik gesien by ons Springs-aanleg en ‘n 23% vermindering by die Delmas-aanleg oor die afgelope twee jaar,” voeg Deolinda by.

“Ons het daarin geslaag om die verbruik van water aansienlik te verminder terwyl ons die hoogste voedselveiligheidstandaarde handhaaf.”

Dit sal ‘n paar maande neem vir oesopbrengste en die gehalte om terug te keer na normaal en die droogte sal nog ‘n ruk deur boere gevoel word.

Bron: Bizcommunity