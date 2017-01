Manny da Costa is oorlede

Manuel da Costa, bekend as Manny, boer en landboubekende van Nigel aan die Oos-Rand, is dood in ‘n motorongeluk naby sy plaas. Manny was 65 jaar oud en was lank ‘n hoofbestuurslid van Graan SA en raadslid van die Beefmaster Telersgenootskap.

Volgens berigte is hy op slag dood toe sy bakkie gerol het.

Manny en sy broer, Johnny, het saam die boerdery (Manjoh Ranch) opgebou en het onder meer met mielies, sojabone, aartappels en droëbone geboer. Hulle het ook ‘n Beefmasterstoet, verpakkingsaanleg, graanmeule en voerkrale. Manny se twee seuns, Tony en André, het saam met hom geboer.

Manny en Johnny was Graan SA se Graanprodusente van die Jaar in 2003 en ook finaliste vir die SA Landbouskrywers se Boer van die Jaar-toekennings. Die Da Costas is voorlopers in volhoubare minimum- of geenbewerkingspraktyke.

Manny sal beslis nog lank in die landboukringe onthou word as ‘n boer in murg en been.