Manny Da Costa Huldeblyk

Deur Helga Prinsloo, uitvoerende beampte en dagbestuur van die Beefmaster Telersgenootskap

Manny Da Costa was nie net ʼn teler nie, maar ook betrokke as raadslid van die Beefmaster Beestelersgenootskap van SA vir baie jare.

Albert Einstein het gesê: “Die waarde van ‘n man moet gesien word, in wat hy gee en nie in dit wat hy in staat is om te ontvang nie.” Daar is geen beter woorde om Manny Da Costa te beskryf nie!

ʼn Ware “Gentleman” wat almal met soveel respek behandel het, altyd nederig en met ʼn glimlag op sy gesig. Hy het die vermoë gehad om ‘n totale vreemdeling te laat voel soos ʼn jarelange vriend.

Manny het nie net in die Beefmaster Genootskap diep spore getrap nie, maar in die Veebedryf en Landbousektor as ʼn geheel was hy alombekend, bemind en gerespekteer.

Wat ʼn voorreg om hierdie besonderse man te kon ken. Dit is met ʼn swaar hart wat ons van hom afskeid neem. Ons harte en gebede is met die Da Costa familie in hierdie moeilike tyd.