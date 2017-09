Maklike TUNA-VISKOEKIES

Iewers agter in jou koskas staan daar ‘n blikkie of drie, selfs dalk meer, dis daai euwel wat jou trollie bekruip en vir maande in jou kas skuil – tuna!

Jy benodig:

– 3 x 170g Tunablikkies, gedreineer

– 3 x Snye brood, gekrummel

– 1 Eier

– Sout en pepper na smaak (Ek gebruik Robertson se Lemon & Black Pepper en Worcester Sauce Braai Spice)

– ‘n kwart koppie sweet chilli-sous

– Opsioneel: 1 gerasperde ui / Opgekapte pietersielie

– Meel

Nou maak jy so:

– Meng die tuna, broodkrummels en die eier saam.

– Voeg die speserye, sweet chilli en opsionele bestanddele by.

– Druk in verlangde grootte en rol in meel.

– Vlakbraai in ‘n pan tot goudbruin.

*Bedien met mash en ‘n lekker slaai 🙂

– Hierdie resep maak 8-9 viskoekies

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.