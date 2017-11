Maklike, staatmaker malva-poeding

Sondae is gewoontlik wanneer die familie bymekaar kom om die eetkamertafel en om elke maaltyd af te sluit, het ons ‘n ou soettand wat pla. Daarom is hierdie resep ekstra lekker.

Jy benodig:

– 2 Eetlepels Botter

– 1 Koppie Suiker

– 2 Eiers

– 1 opgehoopte eetlepel appelkooskonfyt

– 1 Teelepel koeksoda (Bicarb)

– ½ Koppie melk

– 1 Teelepel asyn

– 1 & ¼ Koppie meel

– ‘n Knippie sout

Nou maak jy so:

– Klits die eiers, suiker, botter en appelkooskonfyt saam.

– Klits nou die res van die bestanddele by.

– Bak in die oond teen 180 grade celcius vir 20 – 35 minute.

(Hou die poeding dop. Hy raak vining bruin maar is nie noodwendig gaar nie.)

Terwyl die beslag bak, maak die sous:

Jy benodig:

– 1 & ½ Koppie melk

– ¾ Koppie suiker

– 1/2 Koppie botter

Nou maak jy so:

– Kook al die bestanddele in ‘n kastrol.

– Sodra die Malva-poeding uit die oond kom, steek gate in met ‘n vurk en gooi die warm sous oor. Laat staan tot al die sous ingetrek het.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.