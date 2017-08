Maklike soetkoekies

Ons is vinnig op pad na daardie tyd van die jaar toe. Die tyd waaroor jou kinders opgewonde raak, maar jy eintlik net in ‘n hoekie wil gaan sit en treur oor Kimberley se gat wat in jou beursie gaan verskyn!

Spaar ‘n bietjie aan die peuselkant en bak self koekies. Dit was nog nooit so maklik nie!

Jy benodig:

– 1 koppie botter of goeie margarien

– 1 koppie suiker

– 1 eier, geklits

– 1 teelepel Vanilla

– 1 teelepel bakpoeier

– 2 en 2/3 koppies meel

Nou maak jy so:

– Room die botter en suiker goed saam (Met ander woorde, meng dat dit klap.)

– Voeg nou die eier by die mengsel en klits vinnig.

– Voeg nou jou droë bestanddele by en meng goed deur.

– Laat die deeg so rukkie rus en rol dan lekker dun uit. Druk en vorm die deeg in enige vorms.

– Bak teen 180’C vir 7 – 10 minute – HOU HULLE DOP!!

Jy kan na hartelus versier!! Of sleep die kinders kombuis toe!

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.