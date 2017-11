MAKLIKE SOET-SUUR HOENDER met ‘n Twist

Die mense in my huis is vreeslik lief vir sjhinese kos… maar dis nou nie altyd moontlik om te ry nie! Daar’s ‘n baie maklike uitweg, een wat heerlik, maklik en vinnig is! Kans is goed dat jy al hierdie bestanddele in jou huis het!!

Jy benodig:

– 4 opgesnyde hoender filette

– 1 pakkie bacon (dis nou die twist)

– 1 blikkie pynappel stukke

– 1/2 koppie koekmeel

– Sout, peper en speserye na smaak

– 1/2 koppie tamatiesous + 1/2 koppie suurlemoensap

Nou maak jy so:

– Meng die opgesnyde hoender stukkies met meel en jou speserye tot alles goed gemeng is.

– Braai die bacon tot lekker gaar – haal uit die pan.

– Braai nou die meel-hoender tot ligbruin in ‘n bietjie olie.

– Voeg nou die bacon en pynappel by en braai vir 10 minute tot lekker gaar.

– Voeg nou jou Souse by en laat dit prut vir 10 minute.

(As jy dit nog ‘n bietjie soeter wil hê, gooi gerus twee eetlepels bruinsuiker by.)

*Bedien met heerlike Jasmyn-rys