Maak ’n duik in jou dieselrekening met TLU SA

Diesel is broodnodig op ’n plaas, maar het ’n manier om mens warm onder die kraag te maak as die pryse so onbestendig is. Soos die ongeluk dit wil hê, word voertuie en trekkers dikwels volgemaak net voor die pryse gedaal het en wanneer die pryse die hoogte inskiet, moet daar iewers anders besnoei word. Diesel is dus nie veel anders as ’n noodsaaklike euwel nie.

TLU SA is hierdie jaar 120 jaar oud en het ’n groot verrassing vir die boere. Hulle het ’n ooreenkoms met Kiaranix en Business Innovations gesluit wat TLU SA die alleenreg gee om goedkoper diesel in die landbou bekend te stel. Tans is dit net van toepassing op Shell regdeur die land. Mnr Louis Meintjes, president van TLU SA, het dit beklemtoon dat boere weinig aan die mark kan doen met dié dat hulle prysnemers is. Aan die insetkostekant is daar egter aspekte wat beheer kan word om winsgewendheid te bevorder. Hierdie is een so ’n saak.

’n Besparing van 70c per liter teenoor die pompprys word verkry met ’n dieselkaart wat deur TLU SA bestel kan word. In hierdie stadium is daar voordeel vir massalewerings wat op die plase gedoen word, maar die minimum aflewering moet 10 000 liter wees. ’n Verdere ooreenkoms is dat boere vanaf 25% tot 58% afslag op bande en ander produkte by Supa Quick kan kry. Die kaarte werk op ’n voorafbetaalstelsel waar geld op die kaart gelaai kan word om vir die transaksies te betaal.

’n Baie eenvoudige registrasieproses deur middel van e-pos is al wat nodig is om jou hierdie voordele te gee. Dit behels dat ’n boer Business Innovations (al ons vorms is Kiaranix-vorms) se aansoekvorm moet invul en saam met al die toepaslike FICA-dokumente vir hulle stuur. Daarna moet R120 aan Kiaranix betaal word sodat die kaart verwerk en by TLU SA afgelewer kan word. Jou TLU SA-agent moet ook in die hele e-poskommunikasieproses ingesluit word.

’n Boer kan ook ’n dieselkaart vir elke voertuig in sy vloot aanskaf. So, gaan kry nou jou dieselkaart en bespaar geld met TLU SA se hulp. Nog meer geakkrediteerde persone wat tans opgelei word, sal mettertyd by die lys gevoeg word. TLU SA se lede kan aansoek doen om as agente geakkrediteer te word.

Vir algemene navrae, kontak vir Runel Matthews by TLU SA se hoofkantoor by 012-804-8031 of diesel@tlu.co.za.

TLU SA kontakpersone Naam Area Kontaknommer E-pos Wilma Prinsloo Pietersburg 015-293-9804 wilma@ntlu.co.za Chris Myburg Stoffberg 082-417-2170 chrismyburg@ctecg.co.za Izelle Enslin-Jacobs Pietersburg 082-338-6601 pietersburgdlu@gmail.com Runel Matthews Pretoria 012-804-8031 tlu@tlu.co.za Elzet Rautenbach Vrystaat 082-358-3104 bielie.bonsmaras@gmail.com Hendrik Marnewick Lichtenburg 082-465-3010 marzs6wick@gmail.com Erika Helm Soutpansberg 079-699-6032 erikahelm@mweb.co.za