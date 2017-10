Maak jou merk met Oom Kallie Khaki se klere

’n Boerdery of ’n landboumaatskappy wat homself en sy produkte nie bemark nie, is soos die outjie wat in die donker vir die meisie ogies maak – sy sal nooit weet dat hy die mooiste blou oë in die vertrek het nie.

’n Goeie manier om te bemark is om te sorg dat jou naam op almal se lippe is en om dit reg te kry moet jou naam oral gesien word. Dit moet staan op die trok wat jy gebruik om af te lewer, op die houers waarin jou ware gepak word, op jou plaashek, jou werkers se uniforms en die hemp en hoed wat jy aantrek en opsit wanneer jy NAMPO toe gaan, veilings bywoon en miskien met die bankbestuurder gaan praat.

Daar is deesdae baie maatskappye wat korporatiewe drag voorsien en handelsmerkbevordering (branding) doen, maar dit maak sin om ’n vennootskap aan te gaan met ’n maatskappy wat uit die landbou vir die landbou ontstaan het en dieselfde waardes deel.

Leatitia Smit, eienaar van Oom Kallie Khaki sê: “Ons naam sê alles, want wie ken nie ’n oom Kallie nie? ’n Trotse persoon met hande wat wys dat hy van jongs af al in die lande werk en ploeg. ’n Persoon met hoë morele waardes wat vriende maak en verhoudings bou op die basiese beginsel van eerlikheid.”

Dit is ook waarvoor Oom Kallie Khaki staan. Leatitia vertel dat die onderneming ses jaar gelede begin is in ’n kamer met die doel om hoë gehalte, duursame klere en bykomstighede te verskaf aan die oom Kallie’s in die lewe. Sedertdien het Oom Kallie Khaki so uitgebrei dat daar nou al ’n inloopwinkel is waar mense na die verskillende reekse kan kyk en dit kan aanpas om te help met die keuses.

Leatitia sê: “Ons is ’n klein, maar professionele maatskappy wat veral bykomstighede verskaf aan 4X4- en buitelugmense en die landbousektor, soos genootskappe, boerderye en nou ook… ProAgri!”

Sy sê hulle het onlangs hulle reeks uitgebrei na produkte vir kinders en dames.

Hulle het hulle eie reeks, maar is ook ’n verskaffer van bekende handelsname soos:

Sterling Outdoor

WildWay Clothing

Tarzan-skoene

Freestyle-skoene

Barron

Amrod

Die produkreeks sluit in: toeknoophemde, gholfhemde en T-hemde, kortbroeke en langbroeke, hoede en pette, skryfbehoeftes en kinderklere. Die reeks kan uitgebrei word na behoefte.

Leatitia sê: “Hier by Oom Kallie Khaki glo ons nog in die goeie kliëntediens en waarde vir geld. Alhoewel ons ook ’n webblad vir bestellings het, hou ons daarvan om langtermynvennootskappe te vorm deur persoonlike diens en gereelde kontak. Ons het ’n sterk standpunt oor waarde vir geld en handhaaf dit deur die jare.”

Dienste wat hulle lewer sluit in borduurwerk, lasersnywerk en blokdrukwerk (wat beteken drukwerk op enige voorwerp soos ’n pen of ’n sleutelhouer).

Pryse sal op aanvraag voorsien word, maar hier is so ’n idee van beskikbare produkte en pryse:

Skeurvrye of katoenhemde en – bloese vanaf R255; beskikbaar in verskeie neutrale en helder kleure

Denim-kortbroeke vanaf R200

Vellies vanaf R400; beskikbaar in ligte of donker koedoeleer

Egte leergordels in verskillende breedtes vanaf R300

Egte volleerhoede en gaashoede is ook beskikbaar vanaf R330

Kinderkakiehempies vanaf R165

Kindervellies vanaf R255.

Boere sal Oom Kallie Khaki se mense vind by skoue, feeste en veilings. Hulle winkel in Benoni is ’n besoek werd, veral om die gedagtes te laat gaan oor jou bemarkingsplan. Die adres is Winkel 3, High Road 92, Maroudas Centre, Benoni. Gaan kuier op hulle aktiewe webblad, www.oomkalliekhaki.co.za, of bel vir Leatitia Smit by 081-216-6748 of 082-447-2668.