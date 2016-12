LNR stel 24 ste jaarverslag bekend

Die Landbou Navorsingsraad (LNR) het pas hulle 2015/16-Jaarverslag bekend gestel en sleutelaspekte van navorsing en ontwikkelingsinisiatiewe vir die jaar uitgelig.

As gevolg van lae reënval en swak grondtoestande, is die grootste deel van Suid-Afrika nie geskik vir die produksie van gewasse nie, net 15% van die land is bewerkbaar. Die droogte en klimaatstoestande dra by tot die uitdaging om voedsel vir ‘n groeiende bevolking te vervaardig.

Die LNR het wetenskaplike en volhoubare oplossings ontwikkel om te help met hierdie uitdagings en het suksesvol amper 100 kultivars ontwikkel (vrugte, graan, groente en mediese plante). Baie van hierdie is vir stapelvoedsel-gewasse soos mielies wat ontwikkel word vir die huidige klimaat en omgewingstoestande.

Die LNR was besonder suksesvol in die uitvoering van die Nasionale Kultivarevalueringsproewe om tegniese data en inligting oor die mees geskikte somer- en wintergraangewasse vir spesifieke landbou-ekologiese produksiestreke te verskaf. Hulle maak hierdie inligting wyd beskikbaar aan boere regoor die land deur middel van publikasies soos die “Maize Information Guide” en die “Guideline for Production of Small Grains”.

Suksesvolle entstofontwikkeling by die LNR vir veesiektes soos knopvelsiekte, slenkdalkoors, skaap- en bokpokke sal die bedryf ‘n hupstoot gee en die vooruitsigte vir groei en ontwikkeling sowel as die verbetering van ons voedselsekuriteitstatus in Suid-Afrika verhoog.

Die LNR is voortdurend besig met verbeterings in landbouwetenskap deur oorspronklike en toepaslike wetenskaplike ondersoeke en die toepassing van navorsingsuitsette in lyn met die land se Nasionale Stelsel van Innovasie.

“Die LNR het daarin geslaag om sy strategiese doelwitte selfs met beperkte hulpbronne te bereik en ons het voordeel getrek uit doeltreffende vennootskappe en samewerking met sleutelbelanghebbendes. Ons erken die ondersteuning wat deur die minister van Landbou, Bosbou en Visserye, Senzeni Zokwana en die minister van Wetenskap en Tegnologie, dr Naledi Pandor gegee word,” sê dr Shadrack Moephuli, voorsitter en hoofuitvoerende beampte.

Bron: LNR