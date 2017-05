Lichtenburg se 100ste skou het goed afgeloop

Uitstallers by die Lichtenburgskou, wat verlede week gehou is, is aangenaam verras met die ondersteuning van die besoekers wat ondank die betogings in die naburige Coligny opgedaag het om die eeufeesviering van die skou te geniet.

Die hoogtepunt was die Simmentaler Nasionale Skou en veiling en daar is goed sake gedoen! ProAgri het met ‘n paar uitstallers in die landboubedryf gesels.

Stafix

Volgens Lucas Scheepers, gebiedsbestuurder in die Noordwes van Stafix, het hulle net landbouprodukte by die skou uitgestal, onder andere heinings vir drukbeweiding van skape en beeste. Stafix het ook baie sekuriteitstoestelle vir boere wat so onder plaasaanvalle deurloop. Roboguard Wireless Beams is perfek vir boere, want sodra mense in die boer se erf rondbeweeg wat nie daar moet wees nie, gaan die alarm af. Die Roboguard kan rondgeskuif word, dek ‘n hele gebied van 20 meter af weg en is so gestel dat die minimum vals alarms afgaan. Dit werk met batterye wat 3 tot 5 jaar hou en het ‘n 1-jaar waarborg. Stafix het ook kameras wat veral op wildsplase gebruik word om te kyk wat byvoorbeeld by die watergat aangaan.

ARWALD

Waldo en Armand van Staden (op foto) is broers wat die organisasie ARWALD op die been gebring het. Hulle het nuwe mobiele laaibanke by die skou gehad saam met hulle nuutste beperkte uitgawe sleepwaens. Die slaapwaens, naamlik die Long Horn Edition, is vir die eerste keer op ‘n skou uitgestal. Dit is ‘n beeswa wat baie ekstras op het en die kleur is verander. Hulle is beskikbaar is drien lengtes, 3,6 m, 4 m en 5 m. Van elkeen is slegs ses waens gebou.

JoJo Tanks

Mike Theunissen van JoJo Tanks was by die Lichtenburgskou en het hulle produkte bekendgestel. Die fokus was op hulle verskeidenheid tenks, uilhokke en haysavers. Die tenks is baie gewild en bekend onder boere en veral met die droogte het almal geleer dat jy nooit genoeg water kan berg nie.

Valtrac

Tom Snyman van Valtrac sê die T193 en T173 is hulle topverkopers. Die wye reeks Finse Valtra-trekkers word al hoe meer gewild op plase en boere kan nie uitgepraat raak oor Valtrac se legendariese dienslewering nie.

Benetrax Machinery

Volgens Jaco Burger van Benetrax is die masjinerie perfek vir boere, kontrakteurs en myne. Hulle fokus op grondverskuiwing en laaigrawe. Die laaigrawe is veral hulle topverkoper. Hulle het ‘n paar reekse: Die geelmasjiene, swaardiens en agri-reeks vir boere.

Bonnox

Bonnox het hulle draadheinings uitgestal wat perfek is vir die boere. Hulle het 68 verskillende soorte draadheinings vir bees-, skaap- en wildsboere. “Elke boer benodig verskillende tipe draad,” sê Zane van den Berg van Bonnox. Die heining is volversink en gee ‘n leeftyd van 20 jaar en meer.

Yara

Volgens Jeffrey Ncube is Yara verskaffers van voeding vir herkouers. Hulle gewildste produk is Kimtrafos P12 vir skape, beeste en perde. Kimtrafos is ‘n fosfaat spoormineraal-konsentraat en -aanvulling. Dit word as lek gebruik en moet saam met natuurlike groen weidings of met hoë kwaliteit hooi gegee word. Vir perde moet dit saam met sout gemeng word.

Bauernof

Bauernof is onthoringspasta wat boere gebruik op kalwers tot en met drie weke oud en dit voorkom horinggroei. Hierdie maklike pasta maak dat boere nie die horings hoef te brand nie. Dit is baie gewild en veilig en kos slegs R30 per bottel. Binne-in die pasta is ‘n antiseptiese middel en bindingsmiddel. Die boer hoef ook nie die kalf van die koei af weg te hou nie en dit het nie ‘n invloed op die koei se uier nie. ‘n Makliker manier as hierdie kry jy nie.