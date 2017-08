LEMKEN grawe homself in in die suikerrewolusie

Om kontrakteurwerk vir ’n reuse maatskappy soos RCL Foods te doen is nie kinderspeletjies nie en jy moet ten alle koste die regte werktuie inspan om die taak reg te verrig. Aan die begin van 2014 het die destydse TSB (vandag RCL Foods), wat die gewilde Selati-suikerhandelsmerk besit, besluit om hulle suikkerrietproduksie te meganiseer. Hulle het toe tenders aangevra om hulle 15 000 hektaar suikkerriet te bewerk. Dit sluit grondvoorbereiding, herplant, bandplaasstrooi en oes in.

Eben Basson, direkteur van die familie-onderneming, Izolima, en deel van Inyoni-boerdery wat reeds diep spore in die suikkerrietbedryf getrap het, het die tender losgeslaan.

“Suikerriet moet elke 10 jaar herplant word, so ons moet elke jaar 10 persent van die 15 000 hektaar suikerriet uithaal en herplant,” sê Eben.

“Ek is lief vir ysters en het meganisasie-oplossings gesoek. Voorverlede jaar het ons na LEMKEN se grondwerktuie gekyk. Ons het Karel Munnik regstreeks gebel en hy het baie moeite met sy demonstrasies gedoen. Hy was drie keer hier om ons by te staan. Sy diens en toegewydheid is uitstekend en hy glo in sy produk. Hy kan in ’n trekker klim en verstaan sy werktuie.”

Izolima het toe ’n Karat 9 en ’n Rubin 12 aangeskaf. “Die Karat is ons eerste bewerkingswerktuig wat die polle en wortels, wat al 10 jaar daar lê, moet omdop,” sê hy.

“Dit werk tussen 150 en 350 mm diep en vat al die gate en knoppe in die land weg. Die Karat is ’n tandwerktuig en ek dink tande veroorsaak minder kompaksie as skottels. Omdat die Karat die land so mooi gelyk maak, kan die skeurploeg wat tweede ingestuur word, met gemak 600 mm diep werk. Die trekker se wielglip is minder en hy hoef nie die heeltyd oor die sooie te klim nie.”

Derdens word die Rubin 12 in die plek van die ou kontraskotteleg (offset disc) ingestuur. Volgens Eben werk die Rubin makliker in natter toestande omdat elke skottel onafhanklik van die ander draai. Dit verhoed dat modder daarom saampak wat dan ’n soliede wiel of drom vorm. Die Rubin sleep makliker en die brandstofverbruik is minder. Laastens word die Karat weer deurgestuur om ’n volmaakte saadbed vir die meganiese planter voor te berei.

“Daar is mense wat sê dat ’n LEMKEN ’n eenbewerkingwerktuig is, maar in die suikkerrietbedryf werk dit anders. Die Laeveld se grond is swaar en het ’n hoë kleipersentasie. Verder lê die polle diep en die grond is 10 jaar laas bewerk,” sê Eben.

Aangesien LEMKEN harder werk in die land as by die dieseltenk, word daar steeds baie insetkoste bespaar teenoor vorige masjienbewerkings. Volgens Thys Erasmus, operasionele bestuurder van Izolima, is LEMKEN-werktuie nie ingewikkeld nie en hulle operateurs het die werking van die twee werktuie maklik onder die knie gekry. Willem Tempel is een van vier produksiebestuurders by RCL Foods.

Hy sê: “Toe ons in die begin saam met Eben die meganiese projek aangepak het, het ons baie masjiene probeer. LEMKEN het in November verlede jaar op die toneel verskyn en demonstrasies met ’n groot verskeidenheid van hulle werktuie gegee. Jy kyk die masjien vlak, maar hy vat raak en dit is ’n baie goeie werktuig om ons groot oppervlaktes vinniger te werk. Presisieplant is vir ons belangrik, asook goeie saadbedvoorbereiding om goeie kontak met die saad te kry.”

Kontak Karel Munnik by 082-412-2577 of 012-993-5929, e-pos k.munnik@lemken.com of besoek hulle webwerf by www.lemken.com/en/

Hooffoto: Thys Erasmus van Izolima, Willem Tempel en Tyronne de Bruin van RCL Foods en Eben Basson van Izolima, is baie tevrede met die LEMKEN-werktuie.