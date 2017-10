LEKKERSTE PAPSOUS

Dis braaityd! Pap en Sous is op die spyskaart. Jy weet jy het nog daai lastige blikkie Tomato & Onion agter in die kas, maar dis darm nou nie ‘n goeie pot pap werd nie.

Jy benodig:

1 blikkie Tomato & Onion mix

½ koppie woestersous

½ koppie tamatiesous

½ koppie suiker

Sout en peper na smaak

Nou maak jy so:

Gooi al die bestanddele in ‘n kastrol.

Kook op matige hitte vir 20 min

Sit warm voor saam met jou Pap.

*Hierdie resep kan jy ook vir jou lasagne gebruik, of enige ander dis.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.