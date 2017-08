Leef gesond en maak geld met groente en vis

Akwaponika is deur die Europese Unie se Wetenskapkomitee aangewys as een van die top tien tegnologiese ontwikkelings wat die wêreld binne die volgende paar jaar gaan verander. Van die ander ontwikkelings is voertuie wat hulleself bestuur, virtuele geldeenhede en driedimensionele drukwerk.

Aan outonome voertuie en Bitcoins kan jy dalk nie veel doen nie, maar dit is wel moontlik om akwaponika te verstaan en te beoefen. ‘n Eendagkursus oor die beginsels van akwaponika en hoe dit moontlik is dat visse en groente in ‘n geslote, natuurlike stelsel geteel en verbou kan word, word op 9 September 2017 by Diamantvallei, die tuiste van KragDag, aangebied.

Die kursus word in Afrikaans aangebied deur Colin en Annemarie Bremner van Kleinskuur Aquaponics, die grootste akwaponiese stelsel in Suid-Afrika, wat ‘n hanetree van Diamantvallei af ontwikkel word.

Na afloop van die kursus sal jy verstaan hoe al die verskillende dele van ‘n akwaponiese stelsel bymekaar kom om ‘n gebalanseerde ekostelsel te vorm. Die kursus sal van waarde wees vir enige een wat ‘n tuisstelsel wil oprig en ook vir boere en beleggers wat daarin belangstel om ‘n kommersiële stelsel te ontwikkel. Dit is inderdaad moontlik om geld te maak uit akwaponika!

Al die nodige riglyne om weg te spring en faktore wat in ag geneem moet word, insluitend sakebeginsels en bemarking, word verduidelik en daar is ook ‘n terreinbesoek om te sien hoe alles in die praktyk werk.

Dit maak nie saak hoe groot jou stelsel is nie, die wetenskaplike beginsels bly dieselfde. Volg die skakel vir die volledige opleidingsprogram en om in te skryf. Afslagkaartjies nog tot Vrydag beskikbaar.