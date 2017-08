Landboukalender – Oktober

Die maand moet jy:

VEE

– Behandel vee gereeld teen bosluise en bosluisoorgedraagde siektes.

– Behandel varke teen luise indien nodig en ontsmet hulle hokke

AKKERBOU

– Plant somergewasse (onthou kuilvoermielies)

– Plant peulgewasse om in Desember/Januarie in te ploeg as groenbemesting

– Plant aartappels

– Plant katoen

– Maak strooptoerusting gereed vir stroop van wintergewasse

ANDER

– Bestry vlieë

– Plant pampoene, waatlemoene, komkommers, spanspekke, ertjies, bone, slaai, uie, radyse, seldery

– Verplant tamatie-, spinasie en slaaiplantjies

– Ent appelbome

– Plant sitrusbome