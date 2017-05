Landbou se toekoms ontvou by NAMPO 2017

Ná verlede jaar se NAMPO Oesdag halfeeu-vieringe het Graan SA skouer aan die wiel gesit om uitbreidings en vernuwings aan die terrein en die program gereed te hê vir die 51ste Oesdag, wat van 16 tot 19 Mei 2017 buite Bothaville aangebied word.

“Graan SA wil verseker dat NAMPO die landbousektor se beste platform en markplek vir innovasie, tegnologie, inligtinguitruiling en gesprekvoering is. Die uitbreidings en vernuwings, ons 2017-tema, ‘Ontvou die toekoms’ en ʼn splinternuwe NAMPO-logo bevestig dat die organisasie positief is oor die rol van die Oesdag in die toekoms van landbou,” het Toit Wessels, assistent-bestuurder: NAMPO en Bemarking van Graan SA, aan die vooraand van NAMPO 2017 gesê.

Nuwe buite-uitstalruimtes aan die oostekant van die terrein – in die omgewing van die saadplotte – asook by die hoofingang naby die Gedenkmuur bring die totale getal uitstallers op meer as 700 te staan. “In samewerking met insetverskaffers, vervaardigers en verspreiders wat uitstal, bied die Oesdagkomitee die nuutste en mees gevorderde landboutegnologie op een terrein aan. Die fokus van die nuwe, uitgebreide terrein naby die saadplotte, is veral op bewaringslandboutoerusting en tegnologie,” het Cobus van Coller, Oesdagvoorsitter, bygevoeg.

Internasionale belangstelling in die Oesdag neem jaarliks toe. ʼn Kanadese en ʼn Britse pawiljoen asook uitstallers uit Rusland en Brasilië is nuwelinge vanjaar. Uitstallers uit Portugal, Israel, Argentinië, Italië, Frankryk, Pole, die VSA en Indië kan weer eens tydens die Oesdag besoek word.

4×4-entoesiaste kan hulle tande slyp vir ʼn opgegradeerde weergawe van die hindernisbaan wat daagliks deur die voorste vervaardigers se produkte aangedurf gaan word. Nog ʼn nuwe toevoeging is ʼn demonstrasiebaan vir motorfietse, vierwiel-motorfietse en side-by-side’s. Dié kleinboet van die 4×4-program is in die nuwe deel van die terrein oorkant die saadplotte geleë.

Die vee-afdeling spog met tien skaaprasse, vier bokrasse en 28 beesrasse wat ten toon gestel word. Die Saalperdgenootskap en Arabierperd Telersgenootskap neem deel en die Fries- en miniatuurperde sal besigtig kan word. ʼn Internasionale afslaerskompetisie sal vir die eerste keer tydens NAMPO 2017 in die veilingskompleks aangebied word. ʼn Jeugskou vind daagliks in die bees-/perde-arena plaas waartydens die jongspan hulle vernuf toon deur te werk met miniatuurperde, Limousin en Brahman-beeste.

Graan SA en Omnia se Boerepatentekompetisie – ʼn gewilde uitstalling by die Oesdag – kan gerus besoek word. Kom kyk na skeppende planne wat boere in die onderskeie kategorieë geprakseer het om die lewe op die plaas te vergemaklik.

Na ʼn afwesigheid van twee jaar, is die Vroueprogram gedurende die oggende terug met ʼn splinternuwe ligging en ʼn inspirerende program in die groot wit GL-Events tent langs die Polkadot teetuin. Die dames kan ook uitsien na ʼn paar nuwe en selfs meer uitstallings.

Volgens Jannie de Villiers, uitvoerende hoofbestuurder, Graan SA, is NAMPO die plek waar die boerdery-familie mekaar beter leer ken en waar nuwe vennootskappe en vriendskappe gesmee word. “Dit is ook ʼn geleentheid vir Graan SA om waardering teenoor ons lede vir hulle volgehoue ondersteuning te betoon. Ons wil hulle graag tydens die Oesdag bederf en voorkeurbehandeling gee. Opbetaalde lede kry gratis toegangskaartjies en toegang tot ʼn eksklusiewe parkeerarea en die ledelokaal,” het hy gesê.

Die ledelokaal gaan vanjaar onthul word as die Graan SA en NAMPO Belewenissentrum. Met ʼn nuwe ingang aan die kant van die Fanie Ferreira-saal, kan elke besoeker Graan SA se fokusareas besigtig en selfs ʼn fliekteater geniet waar visuele voorstellings van die organisasie se aktiwiteite vertoon word. NAMPO-handelsmerkklere- en promosie-items sal te koop aangebied word en oudergewoonte sal uitspanplek en verversings deur die dag beskikbaar wees. Die landbou-ekonome en ander spesialiste van die Graan SA-span sal deurentyd met raad en daad beskikbaar wees.

Toegangskaartjies is aanlyn beskikbaar by www.ticketpros.co.za teen R85 elk (vir Dinsdag en Vrydag) en R95 elk (vir Woensdag en Donderdag). Kaartjies is ook by die hekke beskikbaar teen R15 duurder as die aanlynpryse. Die hekke open om 07:00 soggens en sluit weer om 17:00. Skakel gerus in op Graan SA Radio op 99.2FM as jy naby kom vir verkeersverslae en aktuele Oesdaginligting.

NAMPO Park kan ook per vliegtuig bereik word en die aanloopbaan en ladingstrook word beman deur lug verkeerleiers en lugowerhede. Lugverkeerbeheer sal operasioneel wees van 7:00-17:00, met die roepsein “NAMPO Tower”. Vervoer sal vanaf die aanloopbaan na die hek aan besoekers beskikbaar gestel word en een van die NAMPO uitstallers sal byderhand wees om enige instandhouding aan vliegtuie te doen indien nodig.

Troeteldiere, fietse, selfaangedrewe karretjies of motorfietse word nie op die terrein toegelaat nie. Besoekers kan gratis gebruik maak van vervoerwaentjies wat deurentyd in drie verskillende roetes op die terrein beweeg.

Vir meer inligting, besoek die webblad by www.nampo.co.za of www.grainsa.co.za. ʼn NAMPO-toep (app) is gratis by jou voorkeur aanlynwinkel beskikbaar.

Uitgereik deur: Graan SA Kommunikasie