Landbou groei die meeste in 20 jaar

Die landbousektor het tot die ekonomie se redding gekom as die grootste bydraer tot groei in die derde kwartaal van 2017. Dié sektor het ook die grootste groei in landbouproduksie in meer as 20 jaar aangeteken.

Die ekonomie het met 2,0% in die derde kwartaal gegroei teenoor die vorige kwartaal se hersiene syfer van 2,8%. Die landbousektor se sterk vertoning, wat 0,9 van `n persentasiepunt tot die groei in die BBP bygedra het, het die ekonomiese groei ondersteun. Die bedryfsvlak-groei vir die derde kwartaal word in die volgende grafiek opgesom:

Figuur 1: Bedryfsvlak-groei (derde kwartaal 2017)

Landbouproduksie het met 44,2% in die derde kwartaal vermeerder – die grootste styging in landbouproduksie sedert die tweede kwartaal in 1996. Die grootste bydraers was die groei in saaigewas- en tuinbouprodukte. Dit is die derde agtereenvolgende kwartaal van groei in die landbousektor in 2017, ná ‘n hersiene groeisyfer van 38,7% in die tweede kwartaal en 23,1% in die eerste kwartaal.

Agri SA is verheug oor die positiewe prestasie van die landbousektor ten spyte van al die uitdagings wat die bedryf in die gesig staar.

Bron: Agri SA