LAND ROVER DISCOVERY 5: Mollig, maar Rats

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Onmiddellike byval was die reaksie toe Land Rover sy eerste generasie Discovery in die laat jare tagtigs bekendgestel het. Skielik was daar ’n hardebaardveldryer waarmee jy ook Sondag kerk toe kan ry sonder dat dit voel jy bestuur ’n plaaswerktuig. Die luukser Range Rover se prys was vir meeste mense onhaalbaar en die goedkoper Discovery was toe ’n goeie alternatief.

Toe die sigaretmanne van Camel die Landies daarna beetkry, het dit die tafel gedek vir ’n reeks waaghalsige avonture wat legendes gemaak het van sowel die avonturiers as die oranje geverfde Disco’s wat die uitdagings heelhuids voltooi het. Sedert die tweede generasie Discovery in die fiaskojare onder BMW, het die voertuig luukser geraak en ook meer gefokus op paddinamika, maar onbetroubaarheid en meganiese nagmerries het die Disco se naam en reputasie met ’n plettervat grond toe gebring.

Met Ford wat toe ingegryp het, is die Disco 3 gebore. Die vreemde ontwerp is aanvanklik met groot skeptisisme onder hardebaard Landiemanne bejeën, maar het tog heelwat gedoen om die Disco se naam te herstel. Die bosbrekervermoë het egter in die slag gebly om die voertuig meer van ’n luukse gesins-SUV te maak en minder van ’n veldryer.

Die baanbreker “Terrain Response”- viertrekstelsel het nietemin die Discovery se reputasie as ’n bekwame veldryer in ere herstel en dit was ook die begin van die elektroniese viertrekstelsels waar bestuurders se veldryvermoëns deur blikbreine aangevul word.

Die vierde generasie Disco onder Tata-eienaarskap was ’n reuse sprong vorentoe om die Discovery te vestig as een van die beste verkopers in die segment vir luukse sportnutsvoertuie. Die voertuig het luukse sedantipe paddinamika met wêreldklas viertrekbekwaamhede gekombineer, wat die Land Rover-handelsmerk weer begeerlik gemaak het. Ek het ook gehou van die baksteentipe ontwerp – die logiese gevolg van ’n Land Rover-ontwerpfilosofie waar “form follows function” die neergelegde reël was.

Die nuwe Discovery 5 is die produk van kliënte wat al hoe meer gesofistikeerd en kieskeurig koop. Es-joe-wies raak toenemend die voertuig van keuse en te midde van die gestoei om onder die gewildstes gereken te word, moet motorvervaardigers met meer vindingryke ontwerpe en idees vorendag kom sonder om dit wat goed werk in die asblik te gooi. Die nuwe Discovery blyk vir my juis so ’n kompromis te wees, waar die beste uit die verlede met vernuwende idees gemeng is.

Buite is die neus herkenbaar ’n mengsel van Discovery Sport en Range Rover Sport. Die kantprofiel se lang lyf om drie rye gemaklike sitplekke te akkommodeer het trekke van die grootbak-Range Rover, terwyl die agterkant se ronde kurwes en lang agteroorhang lomp en swaar vertoon – iets wat my as Disco-aanhanger aanvanklik teen die bors gestuit het.

Binnekant is die nuwe Disco veel meer Range Rover as Discovery en pragtig afgewerk met luukse sagte leer en materiaal van hoë gehalte. Die sitplekke is groot en baie gerieflik met elektriese verstelling. Selfs die derde ry se rugleunings kan elektries op- en platgeslaan word. Die sitposisie is hoog met die tweede en derde ry sitplekke wat na agter trapsgewys hoër geposisioneer is sodat almal kan sien of jy nog op die regte pad is.

Daar is meer as genoeg been-, skouer- en kopruimte sodat selfs die groot en lang bulle van die eerste rugbyspan se vaste vyf gerieflik kan sit. Met genoeg bêreplekke, ses 12V-sokke en agt USB-koppelpunte strategies deur die kajuit geplaas, sal elkeen van die sewe insittendes enige rit in groot gemak kan meeleef. Terloops die hele Disco is ’n WiFi-sone wat tot agt fone tegelykertyd kan hanteer!

Ons het die 3-liter V6 petrolenjin met superaanjaging in “HSE”-afwerkingsvlak getoets. Dit is die model wat met omtrent alle beskikbare luukshede toegerus is. Die groot panoramiese glasdak, wanneer die binnedakpaneel oopgeskuif is, skep ’n heerlike gevoel van ruimte in die kajuit.

Die instrumentasie agter die stuurwiel vertoon, anders as in die Range Rover, steeds analoog met sekere funksies, soos die spoed, wat ook na digitaal verstel kan word. ’n Groot volkleurraakskerm in die voorste paneel bied toegang na omtrent alle bestuurderhulpstelsels via die Land Rover-/Jaguar-groep se gebruikersvriendelike en intuïtiewe stelsel. Digitale beelde van hoe die viertrekstelsel en onderstel werk wanneer jy in die veld is, asook toegang tot kamerabeelde onder en reg rondom die voertuig, sal baie help wanneer daar in die veld gery word. Met die tru-kamerabeelde, elektriese trekstang en sleepstelselhulp kon ek maklik en veilig ons mobiele uitsaaiateljee aanhaak, sleep en in knap plekke parkeer.

Ons Disco het ook ’n kontrolepaneel agter teen die sy van die laairuimte gehad waar jy met die druk van ’n knoppie die sleepstang kan uitvou en weer bêre. Daar is ook skakelaars waarmee jy die derde ry sitplekke uit die vloer kan “opslaan” en weer wegvou en ook so met die tweede ry sitplekke se rugleunings. Jy kan selfs ’n toepassing op jou slimfoon aflaai waarmee jy die sitplekke kan plat- of opslaan terwyl jy buite die voertuig staan!

Aandrywing vir die nuwe Discovery 5 geskied via Land Rover se uiters bekwame permanente viertrekstelsel en ’n 8-gang outomatiese ratkas wat tans plaaslik met twee enjinopsies beskikbaar is: Die petrol 3,0 V6 met drukaanjaging soos met ons toetsvoertuig, lewer 250 kW en 450 Nm terwyl die 3-liter reguit turbo-dieselenjin 190 kW en 600 Nm uitskop.

Die petrolenjin se verrigting is lewendig met verbasend vinnige versnelling as jy die petrolpedaal plant. Die nuwe Disco is bykans 500 kilogram ligter as die vorige model danksy die omvattende gebruik van aluminium. Terwyl dieselfde kragbronne as in die uitgaande Disco 4 gebruik word, is verrigting en dinamika strate beter na ’n halfton se gewigsverlies. Hantering, paddinamika en brandstofverbruik is ook merkbaar beter. Die nuwe ontwerp met meer rondings as hoeke dra ook by tot laer sleur en windweerstand wat ook lei tot ’n baie stiller kajuit op die pad, selfs op die grondpad en teen ooppad-spoed.

In die veld doen die nuwe Discovery 5 sy voorgangers se reputasie ook eer aan, sy lompe voorkoms ten spyt. Met die lugvering wat die grondvryhoogte tot 230 mm oplig kan die luukse wa gemaklik deur 90 cm diep water ry en dan die rivierwal moeiteloos uitklim. Landrover se uiters bekwame viertrekstelsel bied verskillende modusse waaruit veldrytoestande, wat wissel van sand, klip en selfs modder, aangepak kan word. Daar is ook ’n “Auto”-modus waar die Disco se rekenaar die toestande buite evalueer en dan die stelsel aanpas sodat selfs Bob Jaan agter die stuur soos ’n wafferse Kingsley Holgate “wilde” Afrika kan tem.

Ten spyte van die logge voorkoms hanteer die nuwe Disco dinamies veel beter as sy voorganger. Die voertuig voel selfs kleiner, ligter en ratser deur die draaie. Selfs op uitdagende grondpaaie was die nuwe Disco geplant en vasvoetig. Na my week agter die stuur het die Disco 5 my nie net oortuig nie, maar selfs my hart teruggewen! Selfs die groot geronde agterkant het nie meer opgeval of gepla nie.

Die Discovery 5 is een van die 10 finaliste vir Wesbank en SA Gilde van Motorjoernaliste se 2018 Motor van die jaar-kompetisie waarvan die wenner in Maart 2018 aangewys gaan word. Dirk Gallowitz is een van die jurie-lede wat die finale beoordeling en evaluering moet doen om die wenner aan te wys.