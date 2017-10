Laat jou beeste hulle beste voetjie voorsit

deur Johan Hoewe

In Suid-Afrika sny ons reeds die afgelope 22 jaar beeste se pote reg. Voor hierdie tydperk het diere van die hoogste gehalte verlore gegaan omdat die kennis ontbreek het oor hoe om ’n bul van meer as ’n ton se pote sonder beserings op te tel en reg te snoei sodat hy gemaklik kan loop.

Talle diere, veral teelbulle, het kruppel geword en moes geslag word. Daardeur het waardevolle genetika verlore gegaan. So honderd jaar gelede het die Amerikaners en Europeërs die eerste hanteringskrat (chute) ontwerp om diere gemaklik en sonder beserings te hanteer. Die eerste hanteringskrat wat in Suid-Afrika aangekom het, het meganies gewerk, en later het hidrouliese modelle gekom.

Daar is hidrouliese hanteringskratte waarin die dier regop staan (foto 1 en 2).

Sy pote word een vir een opgelig om aan hulle te werk. Daar is ook ‘n hidrouliese krat wat kantel sodat die bees op sy sy lê terwyl daar aan sy pote gewerk word (foto 3).

Die probleem met die ingevoerde hidrouliese hanteringskratte is dat dit baie duur en moeilik vervoerbaar is. Dit kan net lonend gebruik word in die melkbedryf waar tot 250 beeste se pote per dag gesnoei word en waar die hoefsnoeier homself in ’n spesifieke gebied kan vestig.

Vir die skou- en vleisbedryf is ’n hidrouliese hanteringskrat nie kostedoeltreffend nie omdat skoustringe gewoonlik uit net nagenoeg tien beeste bestaan. Die hoefsnoeier vir hierdie bedryf moet ook lang afstande, selfs oor grense heen na buurlande, aflê. In Suid-Afrika is daar tans sewe hidrouliese hanteringskratte waarvan een ’n kanteltafel is. Hulle almal word hoofsaaklik vir melkbeeste gebruik.

Ek verkies die meganiese hanteringskrat, en nie net omdat hy minder kos nie. Hy is opvoubaar en ek kan hom woerts-warts op my gewone bakkie laai om enige plek in Suider Afrika ’n flink diens te gaan lewer (foto 4). Nog ’n rede is dat my meganiese hanteringskrat aan enige drukgang van hout of staal pas. Skoubeeste en teelbulle is baie rustiger en meer ontspanne wanneer hulle deur hulle eie, vertroude drukgange na die hanteringskrat beweeg.

’n Derde rede is dat ’n mens met ’n meganiese stelsel presies kan voel hoeveel krag jy op ’n bees se pote uitoefen. Dit is betreklik maklik om die kuns van kloue sny onder die knie te kry, maar die hantering van die bees totdat hy veilig en sonder beserings in die hanteringskrat is, is die ware uitdaging. ’n Hoefsnoeier moet nooit haastig wees as hy met diere werk nie. Hulle raak verbouereerd, gly maklik en kan hulleself so beseer.

Laastens, boere moet verkieslik nie probeer om self beeste se kloue reg sny nie. Dit is belangrik om op presies die regte vlak te sny om die bees se loopvermoë te verbeter en om dit vir hom gemakliker te maak. Ek het al ’n hele paar gevalle teëgekom waar die boer self probeer het en groot skade aangerig het.

