Kry jou sit met LEXUS se nuwe spinnekopwebsitplek

Lexus het ‘n nuwe kinetiese sitplek, wat soos ‘n spinnekopweb om jou vou, ontwerp om dit meer gerieflik binne die motor te maak. Die omstrede sitplek-konsep word op 29 September by die Paryse Motorskou onthul. ’n Spinnekopwebagtige net pas knus om die vorm van die liggaam, wat die las vir langdurige sitgemak en volmaakte liggaamsondersteuning versprei; dit sal veral goed werk vir Lexus-liefhebbers wat ver ry.

Deur bloot in die sitplek te sit, help om kopbewegings wat deur die voertuigbeweging veroorsaak word, te stabiliseer. Die sitplekraam se bekleedsel bestaan uit ’n veselnet in ’n spinnekopweb-patroon met veseldrade wat straalvormig van die middel van die rugleuning af uitkring. Die net is buigbaar genoeg om die vorm van die insittende se liggaam knus te pas, wat die las verdeel en dit moontlik maak om vir lang tye gerieflik te sit. Dit sitplek het ’n dunner ontwerp, wat die algehele massa van die motor ook verminder.

Die vesels waaruit die samestelling van die rugleuning se spinnekopweb-patroon bestaan, is van omgewingsvriendelike sintetiese spinnekopsy-materiaal in plaas van produkte wat petroleum bevat, gemaak. Die hoofkomponent van hierdie materiaal is proteïen.

Bron: quickpic