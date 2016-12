Krone dra die wêreldkroon vir balers

Landboutoerusting staan aan die voorpunt van tegnologiese ontwikkeling en die mededinging is kwaai wanneer die bestes met die bestes vergelyk word. Baie boere en maatskappye het al probeer om die baalmaakrekord te oortref, maar die Krone Comprima dra na vier jaar steeds die kroon met sy onbetwiste wêreldrekord van 149 rondebale per uur.

Die rekord is in Duitsland opgestel met ’n Comprima F125 X-model in ’n koringland van 35 hektaar. Die operateur wat die rekordpoging aangedurf het was Ewald Vehring, ’n dosent in landboumasjinerie aan die Noord-Duitse DEULA-instituut vir Praktiese Nywerheidsopleiding. Twee gesiene Duitse landboutydskrifte, die DLZ en Agragheute, het die poging dopgehou en gedokumenteer.

Ewald het presies om 12:05 die trekker aangeskakel en vir 60 minute lank gewerk. Die baler is op sy hoogste digtheid gestel en elke baal is met drie lae net toegedraai. Die bale was 1,25 meter in deursnit. In die 60 minute het die baler 28 ton hooi aan die een kant opgetel en 149 stewige, netjiese bale aan die ander kant uitgespoeg. Dit beteken 2,5 bale per minuut! Ewald sê: “Dit was ’n senutergende 60 minute, maar na die eerste halfuur het ek gesien ons is reeds sewe bale voor die huidige rekord en toe het ek geweet ons gaan die wêreldrekord oortref!”

Só werk dit

Die Comprima oortref nie net die baalgetalrekord nie, maar het ook die doelpale in rondebaaltegnologie verskuif. Die Comprima het ’n geheel nuwe ontwerp vir sy opteller, genaamd die EasyFlow-opteller wat sonder ’n nokbaan ontwerp is sodat dit langer hou en vinniger werk, maar skoon en doeltreffend optel.

Waar ’n gewone opteller ’n nokbaan het wat die optelvingers uitstoot wanneer hulle optel en terugtrek wanneer hulle die materiaal in die balerbek moet laat los, het die EasyFlow geen nokbaan nie. Die vingers is veerbelaai aan ’n silinder gemonteer sodat hulle niks anders hoef te doen as optel nie. Maar hoe nou gemaak om van die opgetelde materiaal ontslae te raak om die baler te voer? Tussen elke twee vingers is ’n geboë, starre stang. Aan die onderkant, waar die vinger moet optel, is die stang ver van die vingerpunte af sodat hulle handevol materiaal kan optel, maar nader na die bokant en veral in die baler se bek, is die stange nader aan die vingerpunte sodat hulle die materiaal netjies en gladweg van die vingers af verwyder en die baler voer. Easy-Flow tel skoner op teen ’n hoër spoed as enige vorige tegnologie. Dit gee tot 30% beter werkverrigting.

Daar is minder bewegende onderdele, wat sorg dat die masjien gladder en stiller loop. Dit beteken ook minder verweer, minder onderhoud en minder koste. Jy kan jou Comprimarondebaler bestel met ’n gewone invoerroller of ’n roller wat die materiaal kerf voordat dit die baalkamer bereik. Altwee die opsies verseker ’n buitengewone gladde vloei van die opteller na die baalkamer. Die X-Cutlemme met hulle doeltreffende sny-aksie beteken ook hoër baaldigtheid en die produksie van bale wat makliker opbreek in die voermaakproses.

Die rotor trek die materiaal egalig deur die 17 of 26 messe wat op een vlak gerangskik is. Die nettoedraaistelsel van Krone werk ook aansienlik vinniger as die tradisionele baaltoustelsel, wat verder bydra tot die Comprima se blitsige werk. ’n Netrol kan tot 3 600 meter lank wees en dit is sommer baie bale met minder stoptyd. Daar is vaste, semi-veranderlike en veranderlike kamers in die reeks. Die 1,25 m balerreeks is geskik vir trekkers van 36 tot 40 kW. Rovic Leers is die verspreiders van die F125 / F125 XC / F155 / F155 XC in Suid-Afrika.

Jy kan ook met wêreldrekordtoerusting op jou plaas spog. Skakel vir Marius Ras by 082-453-4808 of stuur vir hom ’n e-pos na mariusr@rovicleers.co.za. Besoek ook www.rovicleers.co.za om na al die maatskappy se uithalerprodukte te kyk. Kyk ook na die video wat die wêreldrekord wys op www.krone.de.

