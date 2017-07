Kragdag gaan steeds van krag tot krag

Vanjaar se Kragdag het teen die middel van Junie plaasgevind en weer gehalte skougenot gelewer met die 336 stalletjies wat deur 13 000 mense besoek is. Ons kon ook ons ProAgri-stalletjie daar opslaan om lekker saam met boere en ander belangstellendes te kuier.

Stap saam met ons deur die stalletjies wat ons aandag getrek het:

Daar vloei maar net iets in ’n boer se bloed wat hom aanmoedig om sy eie potjie te krap. Daarom is dit baie aanloklik om selfonderhoudend te wees. Suid-Afrika se dienslewering is maar wispelturig en om ononderbroke te kan produseer, is dit altyd veilig om jou eie rugsteunstelsel gereed te kry. Dit is hoekom Kragdag, wat elke jaar 20 km oos van Pretoria by Diamantvallei gehou word, ’n uitstekende samekoms van nuwe idees en nuutskeppings bied. As ’n bonus stal heelwat sekerheidsmaatskappye-, vervaardigers van praktiese toerusting en ondernemings wat andersins in die landbou betrokke is, ook hulle ware en dienste uit.

’n Boer het ’n gesonde eetlus en baie spiere. Daarom is dit vir sommiges soms nodig om groter en langer hemde aan te skaf. In 2011 het Leatitia Smit die geleentheid gesien om hoë-gehalte plaasklere, soos die bekende Sterlinghandelsmark te verkoop – vir baie groot tot baie klein boere. “Die manne wie se sespakke hangkaste geword het kan by Oom Kallie Khaki gaan aanklop vir klere,” sê sy. Oom Kallie Khaki bied nie net kakieklere nie, maar ook korporatiewe- en geleentheidspromosiekleredrag aan, wat ook borduurwerk insluit. Hulle het onlangs ’n kleinhandelwinkel in Benoni oopgemaak wat instapkliente kan bedien. Leatitia en Marna Perold het hulle hande tydens Kragdag vol gehad om al die mense te help.

Jan Lynzaad van ST&ST glo dat windkrag die antwoord vir die boer is om kragonafhanklik te word. “Ek beskou windkrag as meer ekonomies en standhoudend as sonkrag. Jy het maar net 5 tot 6 uur behoorlike son per dag en in die meeste windstreke waai die wind vir minstens 10 uur per dag. Die windlaaiers wat ek voorsien kan teen ’n windspoed van so laag as 2,5 m per sekonde werk. Jy kan ’n baie goeie windlaaier teen ’n redelike prys by my kry en dan bied ek ook ’n dubbelopwekkerstelsel aan. Sou die een opwekker ’n probleem gee, kan jy altyd oorskakel na die tweede een wat jou volkome kragonafhanklik kan maak,” sê hy. Jan en sy vrou, Sandra, gesels met twee belangstellendes.

The SunPays word in November 10 jaar oud en hulle is reeds welbekend en goed gevestig met hulle sonkrag- en sonwarmwaterstelsels. Maar nou het hulle ’n splinternuwe produk op die mark. Boere kan nou sonboorgatpompe teen ’n baie mededingende prys by hulle koop. The SunPays bied drie verskillende groottes – ’n 40-meter, 70-meter, en 120-meter maksimum kophoogte. Die pomp werk vanaf sonpanele na ’n klein beheerkassie wat die sonpomp beheer. Verskillende leweringe is moontlik, afhangende van wat die kophoogte is. “Die 40-meter kophoogte pomp met sy sonpaneel en beheerkassie kos R10 000 en die 120-meter pomp kos R19 000, BTW ingesluit,” sê Adina Loubser. Johan Cloete en Anre van Zyl staan weerskante van haar by die demonstrasiepomp.

Aquadam het geen bekendstelling nodig nie. Vir die boer wat nog sterker teen die volgende droogte wil walgooi, bied hulle ’n wye verskeidenheid damme van ’n wye verskeidenheid materiale aan. Gert Fourie, Ronald van Lochem, Stephne van Lochem, Willem Noordman en Ivan Palm is dam- en tenkbouers van formaat.

Hommels wat sonder mense hulle werk kan doen is die nuwe maatstaf. “Ons hommels kan outonoom vlieg, wat beteken dat daar nie ’n menslike element nodig is nie. Jy kan die vliegkoördinate vooraf programmeer en selfs afwissel en dan die hommel uitlos. ’n Paar kameras aan die hommel neem dan alles op wat onder hom aangaan af en stuur dit intyds na die beheersentrum wat ’n slimtoestel of statiese rekenaar kan wees. Die hommel het sy eie ‘nessie’ waarna hy terugkeer om herlaai te word en om hom teen die elemente te beskerm,” sê Tamara Smith, hoof operasionele beampte van StratTech. Leon van Schalkwyk, raadgewende vennoot en Tamara Smith wys hoe lyk een van hulle hommels.

Bastion Akademie het vanjaar ’n asemrowende vertoning gehou. Hulle operateurs het twee “motorkapers” vanuit ’n Alouette-helikopter in ’n lug-tot-grond manueuver gearresteer terwyl die insittendes na veiligheid geneem is.

Johan en Mariaan Stoffberg van Stoffies maak polipropileensakke vir vrugteboere en kwekerye. “Buiten die standaard sakke maak ons ook sakke volgens spesiale bestellings. Dit sluit sterker drabande of handvatsels bo of onder die sakke in, volgens die klient se behoeftes. Ons vervaardig 20-liter en 30-liter trogsakke en kan enige hoeveelhede per bestelling lewer. Ons kan ook help met ander polipropileen- asook hoë-digtheidpoliëtileenprodukte vir landboudoeleindes,” sê Johan. Stoffies se sakke bespaar water, beheer temperatuur, behou grondvog beter, keer sonlig en verminder arbeid deur beter onkruidbeheer. Johan en Mariaan wys hoe lyk hulle hoë-gehalte sakke asook ’n karkassak wat hulle vervaardig.

AgriTrans is bekend daarvoor dat hulle Afgri en John Deere se werktuie versprei. Hulle het een van hulle groot groen trokke aan Afriforum beskikbaar gestel om by Kragdag skenkings van mense vir die slagoffers van die Knysna-brandramp te ontvang. Die mense kon die geskenkte items in die kratte langs die trok sit. “Daar is ook ’n trok vol bale gemaak om vir die boere in die streek te vat,” sê Herman Minnie, wat gekyk het dat sake ordelik verloop.