Kospryse moet verminder wanneer die droogte verby is

“Die Mededingingskommissie hou maatskappye in die voedselbedryf wie se pryse moontlik as gevolg van die droogte verhoog het, fyn dop.” So sê die Kommissie se kommissaris,Tembinkosi Bonakele.

Hy het gedurende die jaarlikse Mededingingsreg, Ekonomie en Beleidskonferensie in Kaapstad met die media gepraat, waar hy die rol geskets het wat die Kommissie speel om onbillike sakepraktyke te bekamp.

“Voedselpryse is ‘n baie groot probleem as gevolg van die droogte,” sê hy. “Ons monitor die pryse van stapelvoedsel en alle aanduidings is dat hulle gestyg het. Ons moes mielies invoer, wat nogal ongewoon is oor ons ‘n netto-uitvoerder van mielies is. Dit het ‘n groot impak op verbruikers.”

Groentepryse het met 23% jaar-op-jaar in April gestyg toe die droogte se uitwerking duidelik sigbaar was, volgens data van Statistiek SA. Broodpryse het amper met 15% in dieselfde tydperk en vrugtepryse met amper 6% gestyg.

Maatskappye kan pryse as gevolg van die droogte uitbyt

Tembinkosi sê die Kommissie is bekommerd dat maatskappye die stygende pryse gaan misbruik en sal kyk of die pryse weer afkom as die droogte ten volle verby is.

“Ons sê nie dat pryse nie moet opgaan nie, dit is ‘n vryhandelsland. Maar ons het lesse geleer dat mense soms doelbewus goed doen. Die droogte moet iewers eindig en dan gaan dit interessant wees om te kyk of die pryse gaan verminder.”

In April het die minister van Landbou, Senzeni Zokwana, maatskappye gewaarsku dat die Kommissie hulle sal aanvat indien hulle die droogte uitbuit.

Bron: Fin24 en bizcommunity