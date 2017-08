KOSBLIKTYD- Deel 2

‘n Lekker, maklike en goedkoop kosblik idee. Hierdie resep is so aanpasbaar dat jy letterlik enige geur kan bysit. Selfs die wat vol fiemies is sal hieraan kan knaag sonder om te veel probleme te hê!

Jy benodig:

– 4 weet-bix blokkies, gekrummel

– 1 koppie meel

– ‘n halwe koppie fyn klapper

– ‘n halwe koppie suiker (ek gebruik bruinsuiker)

– 1 eetlepel kakao

– 70 gram gesmelte botter

– ‘n halwe koppie water

VERSIERING:

– 1 en halwe koppie versiersuiker

– ‘n kwart koppie suurlemoensap of water

Nou maak jy so:

– Stel jou oond om te verhit op 160’C

– Voeg jou gesmelte botter by jou weet-bix en roer goed deur.

– Voeg nou die res van die bestanddele by en roer goed deurmekaar.

(hier kan jy nou enigiets byvoeg soos choc chips, sesame saad, opgekapte appelkose ens)

– Druk die mengsel in ‘n pan vas wat jy uitvoer met bakpapier.

– Bak in die oond op 160’C vir 15 minute

– Meng jou versiersuiker en suurlemoensap of water.

– Gooi die versiersuiker oor die warm gebak en laat staan tot gestol en koud.

– Sny in skywe

*Maak 12 ewe groot snytjies.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos by dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf by: http://www.deliciouscatering.co.za.