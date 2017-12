konfyt-vierkante

Stel oond op 180 grade celcius.

Jy benodig:

– 310 ml koekmeel

– 1 t bakpoeier

– 1/4 t sout

– 125g sagte botter

– 80 ml suiker

– ½ koppie konfyt van jou keuse

Nou maak jy so:

– Vryf die botter in die meel in.

– Voeg die res van die bestanddele by.

– Meng tot sagte deeg.

– Druk twee derdes van deeg in gesmeerde, plat koekpan en plaas ander deeg in vrieskas.

– Smeer laag konfyt van jou keuse oor deeg in pan.

– Rasper deeg in vrieskas bo-oor konfyt .

– Bak vir 20-30 minute. Koel af en sny in blokkies.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.