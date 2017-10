Kempston Agri se Imperador 3.0 spuit en strooi

Kempston Agri lees sy mark en die landbouneigings en -behoeftes in Suid-Afrika soos ’n boek sodat hulle reeds lank voor die tyd weet wat ons boere nodig het. Die jongste toevoeging tot hulle stal is ’n klinkklare bewys daarvan. Stara in Brasilië het aan die begin van die jaar ’n splinternuwe soort werktuig geloods wat boere in staat stel om met dieselfde werktuig te strooi en te spuit.

Die Imperador 3.0 is ’n selfaangedrewe kombinasie-spuit/-strooier wat vier werktuie op ’n plaas kan vervang! Wat meer is, is dat Kempston Agri die eerste masjien buite Suid-Amerika in Suid-Afrika verkoop het.

“Dit was die boere in Brasilië wat ons aangemoedig het om die Imperador 3.0 te bou. Ons het ook die probleem dat die jongmense van die plase af wegtrek om eerder ’n gerieflike kantoorpos in die stad te beklee. Die Imperador 3.0 bied egter vir die jong boer ’n lugversorger, gerieflike kajuit, GPS en rekenaartegnologie waarvan hy net in sy kantoor kan droom,” sê Cleber Wollmann, Stara se verkoopsverteenwoordiger in Afrika.

Die Imperador 3.0 is uit die vorige Imperador-spuitmodel en die Hercules kunsmisstrooier ontwikkel en is inderwaarheid ’n samevoeging van die twee se beste eienskappe. Met dié spuitstrooier kan die operateur ook ratte wissel terwyl die masjien in beweging is, om ongehinderde toediening te verseker. Kommunikasie tussen die verskillende komponente moet seepglad verloop. Daarvoor het Stara die beproefde Topper 5500 beheerskerm ingesit wat met die druk van ’n vinger op die raakskerm boodskappe met Stara se ‘Telemetry’-stelsel na elke sensor kan stuur.

Die Imperador 3.0 se balklengte en spreiwydte is beide 27 meter sodat dieselfde spore vir albei prosesse gevolg kan word. Stara het ook eerste aan die plan gedink om die balk presies in die middel van die werktuig te sit. Dit beteken dat die balk altyd op die mees stabiele punt is as die spuit op en af oor ongelyke terrein moet ry. Om verdere stabiliteit te verseker is die masjien so ontwerp dat die gewigsverspreiding aan weerskante van die balk presies 50/50 is as daar gespuit word en 44% aan die voorkant en 56% aan die agterkant as daar gestrooi word.

Die sproeikoppe wys ook vorentoe sodat jy uit die kajuit kan sien wat hulle doen. Die spuittenk bevat 2 400 liter en die kunsmistenk, wat agter sit, kan 3 000 kg hou. Die Imperador spog onder meer met kartering, outostuur, ‘bluetooth’, ‘hands free’, lugversorging en seksiebeheer.

“Daar is baie ander spuite in die wêreld wat ons kon versprei, maar toe ek in 2015 die Stara-fabriek besoek het, het die gehalte, die voortreflike vakmanskap en die nougesetheid wat eie is aan ’n familieonderneming my getref,” sê Michael Howell, verkoopsbestuurder van Kempston Agri.

“Die moderne tegnologie in die masjien pas ook in by Kempston Agri se produkkeuses.”

Baanbrekerboere kan ’n e-pos na michael.howell@kagri.co.za of etienne.vanwyk@kagri.co.za stuur of 043-703-3100 skakel om meer uit te vind oor Kempston Agri se produkte.