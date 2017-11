Karamel springmielies

Dis amper skoolvakansie! Maar soos in meeste gevalle is die kinders binne die huis vasgevang en soos meeste Ma’s weet, is dit ‘n resep vir moeilikheid. Sit ‘n lekker fliek aan, en maak hierdie vinnige lekkerny om die terroriste besig te hou.

Jy benodig:

– 10 koppies gespringe springmielies

– 1 Koppie Bruin Suiker

– 1 Koppie Botter

– 2 Teelepels Vanilla

– ‘n Halwe Teelepel Koeksoda

Nou maak jy so:

– Smelt die botter en suiker in ‘n kastrol.

– Kook tot dit borrel (so 5 minute)

– Voeg die Vanilla by en roer vinnig. Laat kook vir nog 1 minuut.

– Voeg nou jou koeksoda by.

– Roer eenkeer goed deur en gooi die beslag dan oor die springmielies.

– Roer goed deur tot al die springmielies karamel op het.

– Gooi uit op ‘n bakplaat of in ‘n groot mengbak en laat afkoel.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.