Kabeldiewe loop rieme styf in Mogwadi

Op die 26ste April 2017 is Brighton Moyo (31) asook Moses Molele (36), beide eerste oortreders, skuldig bevind aan die eerste klagte van kabeldiefstal, tweede klagte van besit van tweedehandse goedere in terme van Wet 6 van 2009, en ’n vierde klagte van onwettige immigrante.

Die Zimbabwe burgers was borgtog geweier vandat hulle gearresteer is op 13 April 2016 en met inagneming van hierdie jaar, is hulle steeds gevonnis tot 2 jaar gevangenskap op die eerste twee aanklagtes asook ’n verdere R700 of 7 dae gevangenisstraf op klagte 4 van onwettige immigrante.

Landdros Scheepers het in die Dendron (Mogwadi) periodiekehof die beskuldigdes meegedeel dat sy met die strafoplegging die swak ekonomiese toestande in Zimbabwe in ag geneem het, maar dat die beskuldigdes nie hierheen gekom het om te werk nie, maar wel om misdaad te pleeg en geen berou getoon het oor die misdaad wat hulle gepleeg het nie. Om reg te laat geskied en om regverdig te wees teenoor die samelewing, asook om ’n voorbeeld te maak vir voornemende misdadigers, word hulle gevonnis vir 2 jaar en 7 dae en dat ’n opgeskorte vonnis of ’n boete nie gepas is vir hierdie ernstige saak nie. Die gereedskap wat gebruik is in die misdaad, is verbeurd verklaar aan die Staat en die kabel is terugbesorg aan die klaer.

TLU SA Noord bedank die Staatsaanklaer, Paul Olivier, asook Adjudant K.T Morathi vir hulle deeglike ondersoekwerk. Die boere van die Pietersburg Distrik Landbou-unie word ook bedank vir hulle deursettingsvermoë in hierdie saak, asook ander sake wat letterlik jare neem om afgehandel te word.

TLU SA Noord doen verder ’n ernstige beroep dat alle sake asseblief aangemeld moet word en dat misdaadtonele bewaar en nie vertrap moet word nie, sodat die getuienis in die hof kan staan en tot skuldigbevindings soos hierdie kan lei.

Bron: TLU SA Noord