Kaapstad gaan die nuwejaar in met verdere waterbeperkings

Volgens die provinsiale staatskoerant gaan Kaapstad vanaf 1 Januarie 2018 vlak 6-waterbeperkings hê. Die stad gaan die nuwejaar in met minder water as ooit.

Volgens die verslag in die staatskoerant geld die volgende maatreëls vanaf 1 Desember:

Alle boere moet hulle maandelikse verbruik van munisipale drinkwater met 60% verminder.

Geen besproeiing met die munisipale drinkwater sal toegelaat word nie. Hierdie besproeiing sluit onder andere in tuine, groente, landbou, sportgronde, gholfbane, kwekerye, parke en ander openbare areas. Persone in die landboubedryf mag aansoek doen vir die vrystelling van water by die Stad van Kaapstad.

Die verklaring raai ook die verbruikers aan om eerder hulle boorgatwater vir die toilet te gebruik in plaas van vir die tuin of swembaddens. Die grondwaterbronne moet eerder bewaar word tydens die droogte.

Alle verbruikers moet ook hulle boorgate by die Stad gaan registreer en eiendomme waar alternatiewe hulpbronne gebruik word soos reënwater, gryswater, behandelde rioolwater en fonteinwater moet ook ‘n duidelike kennisgewing aanbring waar die publiek dit kan sien.

Swembadeens mag glad nie met munisipale water opgevul word nie. Geen voertuie mag met munisipale drinkwater gewas word nie, dit sluit formele en informele karwasserye in. Dit kan slegs met nie-drinkbare water of waterlose droogskoonmaakprodukte gewas word.

Verder mag ook geen plaveisel of ander oppervlaktes met munisipale drinkwater afgespoel word nie. Plekke soos slaghuise, voedselverwerkingsaanlegte, versorgingsgeriewe en ander met spesiale behoeftes moet aansoek doen vir vrystelling by die Stad Kaapstad.

Munisipale water mag verder nie vir waterfonteine of spuitfonteine gebruik word nie. Verbruikers moet waterdoeltreffende onderdele installeer om watergebruik dan op so manier te beperk.

Beperkings vir alle residensiële verbruikers

Alle inwonders mag nie meer as 87,5 liter munisipale drinkwater per persoon per dag gebruik nie. ‘n Huis met ‘n gesin van vier inwoners word dan dus beperk tot ongeveer 10 500 liter water per maand.

Huise wat nie die reël volg nie en meer as 10 500 liter munisipale drinkwater per maand gebruik, kan vervolg word. Eiendomme waar daar meer inwoners is moet aansoek doen vir ‘n verhoogde kwota.

Woonstelle en behuisingskomplekse wat meer as 10 500 liter munisipale drinkwater per maand gebruik, sal ook boetes kry. Ontwikkelings waar hulle meer water vereis moet daarvoor aansoek doen.

Verbruikers word aangeraai om toilette slegs met gryswater, reënwater of ander nie-drinkbare water te spoel.

Nie-residensiele verbruikers

Alle nie-residensiële eiendomme soos kommersiële en nywerheidseiendomme, skole, klubs en instansies moet verseker dat hulle maandelikse verbruik met 45% verminder.

Spuitparke word nie toegelaat nie.

Tuine en sportgronde mag nie aangelê word nie, tensy dit met nie-drinkwater besproei word.

Bron: Staatskoerant