Kaap Agri akademie se studente blink uit

Op 23 November het Kaap Agri Akademie in Porterville ’n spoggeleentheid gereël om sertifikate aan suksesvolle studente te oorhandig.

Die Akademie gaan reeds sedert sy ontstaan in 2009 van krag tot krag. Verskeie studente wat reeds die Boerdery-ontwikkelingsprogram voltooi het, het hulself intussen as kommersiële boere gevestig.

Die BathoPele-ontwikkelingsinstituut is reeds van die begin af deur die Akademie as diensverskaffers aangewys en speel ’n betekenisvolle rol in die Akademie se sukses.

In 2017 het die Akademie twee programme aangebied, naamlik ’n program in boerderypraktyk op NQF vlak 2, en ’n leerlingskap in lewendehawe-bestuur op NQF vlak 3.

Die Akademie werk sedert 2016 saam met die Departement van Landbou in die Wes-Kaap en daarom was dit gepas dat die hooftoespraak by die oorhandiging-seremonie deur mnr Darryl Jacobs, die Adjunk-Direkteurgeneraal van die Departement, gelewer is.

Sy boodskap aan die studente was baie inspirerend en hy het benadruk hoe belangrik dit vir boere is om aktief by hul boerdery betrokke te wees en om praktyke met verantwoordelikheid toe te pas.

As deel van die seremonie het 21 studente sertifikate ontvang vir die suksesvolle voltooiing van die Program in Boerderypraktyk, en 16 studente wat die Program in Lewendehaweboerdery voltooi het, het ook sertifikate ontvang.

Studente wat uitgeblink het, het toekennings vir hul besondere prestasies ontvang.

Die volgende toekennings is oorhandig:

Program in Boerderypraktyk

Spesiale toekenning: Elizabeth Josephus

Merietetoekennings: Johannes Job

Wayne Mansfield

Toppresteerdertoekenning: Manley Adams

Program in Lewendehaweboerdery

Spesiale toekenning: Michael van Wyk

Merietetoekennings: Ronald van Schalkwyk & Hilton Papier

Toppresteerdertoekenning: Jaqueline van der Poll