John Deere se Tegnikus van die Jaar los graag taai probleme op

Boere in Suid-Afrika is gesteld op goeie naverkopediens. Dit is ’n les wat John Deere al in 1878 geleer het toe die eerste John Deere-toerusting per ongeluk in die Kaap geland het. ’n Skip met ’n vrag John Deere’s wat vir Indië bestem was, het naby Hermanus gestrand. In daardie dae kon enigeen vat wat hy van ’n gestrande skip kon afhaal en ’n maatskappy wat gespesialiseer het in sulke “reddingsoperasies” het die John Deere’s afgehaal en verkoop.

Nog voor John Deere in Amerika die nuus ontvang het dat die skip gesink het, het die eerste briewe van Suid-Afrikaanse boere waarin hulle vra vir onderdele en diens, al aangekom! By die toekenningsgeleentheid van John Deere se Tegnikus van die Jaar 2016, het Jason Brantley, besturende direkteur van John Deere Sub-Sahara Afrika, dié storie vertel om te verduidelik waarom die landboureus so gesteld is op goeie, kundige, tegniese bystand.

Hy het ook gesê die beste manier waarop John Deere kan help om die groeiende bevolking te voed, is om op die voorpunt van tegnologie te bly en om te sorg dat die tegnologie verstaan, toegepas en in stand gehou word tot op plaasvlak. “Dit help niks ons bou die wonderlikste masjien en hy staan langs die land nie,” sê Jason.

John Deere doen baie moeite om sy tegnici behoorlik op te lei en twee jaar gelede is daar ook besluit om aan die top-tegnici erkenning te gee met ’n kompetisie.

239 van John Deere se 400 gekwalifiseerde tegnici in Sub-Sahara Afrika het aan die eerste uitdunrondte, ’n elektroniese teoretiese toets, deelgeneem. 50 finaliste is daaruit gekies en hulle moes ’n tweede eksamen skryf, waarna die Top Tien tot die finale rondte deurgedring het.

In ProAgri 199 (September) het ons breedvoerig berig oor die praktiese en teoretiese eksamen wat die tien finaliste moes aflê. Oor die algemeen het almal saamgestem dat die standaard van die toetse nog hoër as verlede jaar was, maar ook dat dit aan almal ’n gelyke geleentheid bied om as wenner bekroon te word.

Hier is die wenners!

In die derde plek is Niel Ackerman van AFGRI, Grootvlei. Hy ontvang ’n naweekvakansie vir twee ter waarde van R10 000 wat deur John Deere Produkondersteuning geborg word. Niel was verlede jaar se wenner.

In die tweede plek is Charles van Loggerenberg van AFGRI Delmas. Hy gaan nooit weer ’n verskoning hê om nie gras te sny nie, want hy is nou die trotse eienaar van ’n John Deere D110-rygrassnyer wat deur John Deere Financial geborg is.

En die John Deere Tegnikus vir 2016 is Artie Bester van AFGRI Betlehem. Hy en sy vrou, Anita, gaan vroeg volgende jaar ’n bietjie oorsee kuier by John Deere se fabrieke. Artie sal ook deur die jaar optree as ambassadeur vir John Deere.

Artie het na die aankondiging aan ProAgri gesê dit was baie onverwags, want die toetse was regtig moeilik. Hy voel trots en geëerd om die erkenning te kry en glo daar rus ook ’n groot verantwoordelikheid op sy skouers om ander tegnici aan te moedig om na die beste van hulle vermoë te presteer.

Hy sê hy het self as jongeling ’n tyd op die plaas deurgebring toe sy pa naby Paul Roux geboer het en hy weet watter frustrasie staantyd kan meebring.

Sy rol as werkende voorman by AFGRI Betlehem is om te help waar ander vasdraai en die lekkerste beloning is om ’n taai probleem op te los!

Geniet die voordele van kundige tegnici. Kontak jou naaste John Deere-handelaar om uit te vind hoe hulle jou kan bystaan.

Hooffoto: Die Top Tien John Deere-tegnici met die drie wenners in die voorste ry: Niel Ackerman, Artie Bester en Charles van Loggerenberg. Agter staan Sampie Cawood van Mascor Greytown, Gernus Janse van Rensburg van AFGRI Bethal, Casper Botha van Senwes Hertzogville, Eddie Hamilton van Senwes Kroonstad, Roedolf Jones van Senwes Parys, Andrew Killian van AFGRI Delmas en heel agter Gert Grobler van AFGRI Grootvlei.