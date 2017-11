John Deere: Data word strategie in die Overberg

Artikel en foto’s deur Jan Greyling

“Hoe meer presiese inligting ek het, hoe meer presies kan ek plant, spuit, strooi en stroop. Dit bespaar koste, wat wins word,“ sê die 25-jarige Hume Schönfeldt, wakker boer van die Overberg. Op Heuningneskloof, ’n dinamiese kleingraan- en veeplaas in die golwende Overberg, is John Deere se gratis Operation Center-sagteware in die 2017-seisoen voluit in werking gestel deur Heinrich Schönfeldt, ervare eienaar en besturende direkteur, en sy seun, Hume.

Heinrich boer reeds 31 jaar op Heuningneskloof saam met sy vrou, Roline, en hulle twee seuns, Hume en Wilhelm (23). Die plaas is in die Rûens, sowat 15 km oos van Caledon, geleë en beslaan, met uitval- en huurgrond, sowat 6 000 ha – 1 600 ha koring, 1 600 ha gars, 1 600 ha alternatiewe gewasse (kanola, ertjies of kuilvoergewasse), nagenoeg 1 500 Dorperskape en 60 Limousinekoeie. In die 2016-rekordjaar is gemiddeld 1,8 ton/ha kanola, 4,8 ton/ha gars en 4,6 ton/ha koring geoes. Hume bestuur die kleingraan- en veevertakkings.

Laat in 2016 het die presisieboer-deryspesialis van Afgri Equipment, JP Auret, vir Hume van Operation Center vertel. Daar is aan die werk gespring om die bekende John Deere APEX-program en die ou bekende NDVI-satellietbeelde met die allernuutste te vervang. Heinrich het ook die langtermynwaarde ingesien as gevolg van sy ervaring met geenbewerkingbesparing. Teen die einde van 2016, na 25 jaar se geenbewerking, het hulle die beproefde Australiese landeryverkeerbeheerstelsel, Control Traffic System, aangeskaf.

Dit was ’n reuse kapitaaluitleg om asse te verleng na 3,3 m en onderstelle aan te pas om op presiese vaste spore te ry. Die saaikampe moes aangepas word om rye so lank as moontlik te maak op werkwydtes van 12 m, 24 m of 36 m. Groot besparings word deur werk op een stel spore regdeur enige saaikamp bereik. Dit skakel oor-vleueling en duplisering op byvoorbeeld brandstof, saad, gifstof, bemesting en tyd uit. Alles word geprogrammeer en presiese hoeveelhede afgemeet.

“Ons moes kyk watter trekkers, stropers, strooiers, spuite en tapkarre ons kon aanpas vir die vaste spore en installasie van skerms en seinontvangers,” sê Hume.

Aanpassings was ook nodig om die RTK (Real Time Kinematics)-seine, wat die spoorverkeer deur die land presies op koers hou, te ontvang en te stuur. Dit word regstreeks na die naaste RTK-toring en terug gestuur. Die RTK-torings behoort gewoonlik aan die handelaar of die kliënt self. Die voordeel van RTK is akkuraatheid van spoorverkeer: Met die GPS-seine is afwykings gewoonlik minder as 30 cm, maar RTK gee nog meer akkuraatheid vir AutoSteer sodat afwykings tot minder as 25 mm beperk word – jaar na jaar na jaar. Operation Center is wolkgebaseer (cloud based) en werk goed saam met JD Link. JD Link Operation Center werk met selfoonseine en stel die boer ook in staat om data vinniger op sy rekenaar, selfoon of tablet te kry. Operation Center berg en rugsteun saaiboerdery-toerusting, produksiedata en operasionele plaasbestuurstake vir 24/7 toegang.

Met die JD Link-simkaarte in twee van hulle JD 4940 selfaangedrewe spuite moniteer Heinrich en Hume ’n wye verskeidenheid data en bedrywighede in werklike tyd. Opdaterings is outomaties en geen geheuestokkie is meer nodig nie. Met die druk van ’n knoppie kan onder meer die werksperseel gesien word, asook waar en hoeveel gery is, brandstof-vlakke, die kamp se gewas, oppervlakte, rywydte, saadspasiëring, alle loopkoste, spoed, brandstofverbruik, werksure, kalibrasies, saad, bemesting, gifstowwe, pompdruk en onkruidbeheermiddels se datums, tyd, hoeveelhede en akkuraatheid. Alarms kan gestel word vir periodieke monitering en voorskrifvorms maak regstellende aksie maklik.

Die tegniese operateur word gekontak om verstellings op die aanboordskerm deur te gee. Hume voeg by dat hulle hoof tegniese operateur, Freddie Apollis, al 23 jaar op die plaas is en maklik aanpas by die tegnologie.

“Veral Operation Center is makliker as vorige weergawes. Jou unieke gebruikersnaam en toegangswoord tot die Cloud-platform verseker dat slegs gemagtigde partye, soos jou John Deere-tak of jou saad-, gifstof- of bemestingverskaffers toegang tot hulle toepaslike dele van jou private data kry,” sê Hume.

