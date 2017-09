Jeugskouwenners van Swartlandskou 2017

Die Swartlandstreek se Jeugskou Kampioenskappe het weer vanjaar plaasgevind tydens die jaarlikse Landbouskou op Moorreesburg. 124 meedingers van sewe verskillende skole in die Wes-Kaap se streek het daar gaan meeding.

Skole wat die dag bygewoon het was Hoër- en Laerskool Dirkie Uys (Moorreesburg), Oakdale Landbouskool (Riversdal), FD Conradie (Ceres), Hoërskool Bredasdorp (Bredasdorp), Augsburg Landbou Gimnasium (Clanwilliam) en Boland Landbouskool van die Paarl.

Hulle het aanvanklik agt deelnameklasse aangebied, maar as gevolg van die voëlgriep wat die rondte doen, moes hulle die Pluimvee Skoumanklasse kanselleer. Daar is voortgegaan met die Wol- en Vleisskaapklasse, Suiwel- en Vleisbeesklasse, Angora-, Melk- en Boerbokklasse.

Met die betrokkenheid van borge soos Santam Landbou (Hoofborg Jeugskou 2017) Overberg Agri Wealth and Risk Management, Cipla/Agrimed, Landbank, Nedbank, AgriExpo, BKB en Veeplaas is ‘n jeugskou van hoë gehalte aangebied. Goeie beoordelaars het die kinders nie net beoordeel op reg en verkeerd nie, maar met positiewe kommentaar hulle help vorm en afrond.

Die Nasionale- en Wes-Kaap-voorsitter van die Jeuglandbouvereniging, Breyton Milford, is as ‘n gas ontvang. Hy is vergesel deur elf verteenwoordigers van die RASC (Royal Agricultural Society of the Commonwealth) wat verskillende landbougebiede se boerderye besoek het waar hulle Suid-Afrikaanse landbou kon verken.

Tans is tientalle top deelnemers van die Wes-Kaap Jeugskou-span besig om voor te berei vir hulle deelname aan die Nasionale Jeugskou in Oktober 2017 te Bathurst in die Oos-Kaap. Die deelnemers moet ‘n teoretiese toets skryf, hulle diere was, voorberei en skou. Die laaste been van die kampioenskappe is ‘n gesinkroniseerde Groepskou met drie diere en drie deelnemers wat saam skou. Die Wes-Kaap Jeugskouspan wen die afgelope elf jaar die Nasionale Kampioenskappe.

Bron: Jeugskou-organiseerder Swartlandskou