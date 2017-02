Januarie 2017 se trekker- en stroperverkope

Trekkerverkope van 478 eenhede in Januarie is byna 18% minder as die 580 eenhede wat verlede Januarie verkoop is, terwyl stroperverkope van 16 eenhede dieselfde is as die 16 eenhede wat verlede Januarie verkoop is.

Die laer trekkerverkope vanjaar weerspieël ᾿n hoë mate van omsigtigheid in die mark. Baie boere het nog nie die kontantvloei na die droogte van die vorige seisoen om die aankoop van nuwe trekkers te finansier nie. Verder is algemene reën in Februarie nodig om die mielie-oes tot sy volle potensiaal te laat ontwikkel. Sentiment in die mark is nietemin positief weens die algemene goeie somerreën wat tot dusver in die seisoen geval het. Die sterker Rand is ook ᾿n positiewe faktor wat marksentiment beïnvloed.

Volgens ramings vir 2017 in die bedryf sal algehele trekkerverkope minstens so goed wees soos verkope in 2016.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie