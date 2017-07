Isuzu trokke word Isuzu Motors

Suid-Afrikaners reken nou al vir 44 jaar op die Isuzu-handelsmerk en boere is lankal doodseker van die uitstekende gehalte en waarde wat die bakkies en trokke vir hulle bied.

General Motors se onttrekking uit Suid-Afrika het as ‘n groot skok gekom en daar is ernstig bespiegel oor die betrokkendheid van GMSA, wat ‘n klein aandeel in Isuzu Trokke Suid-Afrika het.

Craig Uren, hoof-operasionele beampte van Isuzu Trokke Suid-Afrika, het egter aangekondig dat Isuzu Trokke Suid-Afrika se naam na Isuzu Motors Suid-Afrika (IMSA) verander. Hulle het ook al die aandele wat ander partye besit het teruggekoop. Craig gee die versekering dat hulle bedrywighede steeds presies sal voortgaan soos in die verlede.

Craig praat met lof van die boere en is baie beïndruk met die manier waarop landbou in Suid-Afrika die afgelope droogte die hoof gebied het, asook die droogte wat steeds in sekere gedeeltes heers. “Ons kon vanjaar by Nampo agterkom dat die gevoel onder die boere baie positiewer is as verlede jaar en dat hulle nou weer kop bo water kan hou,” sê hy.