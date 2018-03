Israel se landbou wen met tegnologie

Israel is net so groot soos die Kruger Wildtuin. Van hierdie stukkie aarde kan net 20% vir landbou gebruik word en 50% is woestyn. Nogtans is Israel ‘n wêreldleier in die landboubedryf.

Lior Keinan, die ambassadeur van Israel in Suid-Afrika, het by ‘n konferensie met die tema “From Agri to Agritech” verduidelik dat tegnologie die verskil maak. Hy sê hy dink dit is juis omdat die omstandighede so moeilik is, dat Israel so suksesvol is met betrekking tot landbou-ontwikkelings.

Hy het by die konferensie in Kemptonpark boere en ander rolspelers in die landbou in Suid-Afrika uitgenooi na die groot internasionale Agritech-skou wat van 6 tot 11 Mei in Tel Aviv aangebied word.

Hy sê dit sal ‘n vertoonvenster van die wêreld se top landboutegnologie wees.

Een van die voorbeelde van die gebruik van tegnologie is daarna deur Zohar Ben Ner van die maatskappy SupPlant uitgewys. Hy het gepraat oor inligtinggedrewe slim boerdery.

Hulle het ‘n stelsel ontwikkel wat van wiskundige logaritmes gebruik maak om in reële tyd die behoeftes van plante te meet en geskikte optrede voor te stel, soos die aanpassing van die besproeiingsprogram.

Hy sê oor die algemeen gee boere tot vyf keer meer water as wat nodig is en dit ook op verkeerde tye. Met die regte watertoediening op die regte tyd kan tot 30% water gespaar word en opbrengs met gemiddeld 5% verhoog word.