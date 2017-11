Inttrac se Vence Tudo CA-40: Maak saadherwinning sinvol

Daar is voordele te behaal uit die gebruik van eie saad, maar ’n voorvereiste is dat daardie saad behoorlik skoongemaak moet word sodat jou planter dit akkuraat en sonder probleme kan plant. Daarvoor is Inttrac se Vence Tudo CA-40-saadskoonmaker die boer se onontbeerlike regterhand. Geen wonder dat gebruikers regoor die wêreld hom beskou as ’n toonbeeld van doeltreffendheid en skitterende werksverrigting in die skoonmaak en sorteer van ’n wye reeks saad nie.

Die CA-40 is ideaal vir die skoonmaak van sojabone, mielies, koring, droëbone, lusern, rys, hawer, sorghum, kanola, sonneblom, springmielies, sesam, kekererte en ander saad.

Kyk net hoe maklik:

Die CA-40 se stortbak is laag sodat dit maklik volgemaak word. Dit hou so 160 kg saad. Die saad word met ’n hyser na bo geneem, waar ’n waaier ligte onsuiwerhede en dowwe saad uitblaas. Daarvandaan word die saad egalig na die siwwe gevoer vir finale skoonmaak en sortering.

Vier klasse word gelewer: Groot sade, klein sade, gebreekte sade en onsuiwerhede. Daar is siwwe beskikbaar vir elke toepassing. Die siwwe werk deurgaans honderd persent doeltreffend omdat dit met ’n stelsel van rubberballe skoon en vry van verstoppings gehou word. Hulle word ook baie maklik en vinnig uitgehaal en omgeruil om ’n ander soort saad skoon te maak.

Die CA-40 word aan die trekker se driepuntstelsel gemonteer vir maklike vervoer en aandrywing vanaf die kragaftakker, alhoewel daar ook ’n elektriese motor beskikbaar is vir boere wat hom met elektrisiteit wil aandryf. Al die Vence Tudo-saadskoonmaker se dryfbande is behoorlik met skerms bedek om beserings en ongelukke te voorkom.

Vir meer inligting oor die doeltreffende Vence Tudo C-40-saadskoonmaker, skakel Adam van Aswegen by 078-457-0952, of Inttrac by 016-365-5799 of 082-566-1455, of e-pos inttrac@cyberserv.co.za. Besoek ook www.inttrac.co.za.