Instansies aangewys om produkte te inspekteer

Die minister van Landbou, Senzeni Zokwana, het drie instansie aangewys op 13 Januarie 2017 om verskeie plaaslik vervaardigde sowel as ingevoerde dier en verwerkte plantprodukte te inspekteer. Dit spruit uit ‘n lang en ‘n deursigtige keuringsproses.

Die gevolmagtigdes is aangewys in terme van artikel 2(3) van die Landbouprodukstandaarde-wet nommer 119 van 1990 en is verantwoordelik vir die inwerkingstelling van artikel 3 en sy ondersteunende artikels van die wet.

Die volgende gevolmagtigdes sal verantwoordelik wees vir die toepassing van die plaaslike/ invoerregulasies met betrekking tot die produkte waarvoor hulle aangestel is:

1. Nejahmogul Technologies and Agric Services

Suiwel en nagemaakte suiwelprodukte

Eetbare suiglekkers

2. Agency for Food Safety

Pluimvee vleis

Eiers

Enige ander vleis en vleisprodukte waarvoor regulasies uitgevaardig is

3. Impumelelo Agribusiness Solutions

Verwerkte produkte (vrugtesap en drank, bevrore vrugte en groente, konfyt, jellie en marmelade, rooibos, heuning, tafelolywe, vet versprei, mayonnaise, slaaisouse en asyn). Geblikte verwerkte produkte (geblikte pasta, ingemaakte sampioene, geblikte vrugte en ingemaakte groente)

Enige ander verwerkte produkte en ingemaakte verwerkte produkte waarvoor regulasies uitgevaardig is

Die aangewese gevolmagtigdes sal nou begin met die opstel van hulle bedrywighede en om belanghebbendes te raadpleeg. Hulle sal mettertyd regdeur die waardeketting werk, dit wil sê by fabrieke, verwerkingsaanlegte, verspreidingsentrums, kleinhandelaars en grensposte.

Die koste van die inspeksie sal gegrond wees op die Staatskoerant se gepubliseerde tariewe.

Die Departement sê die toepassing van hierdie regulasies sal lei tot die bevordering van billike handelspraktyke, konsekwente gehalte produkte en verbruikersbeskerming. Die handhawing van die regulasies sal verder lei tot die voorkoming van swak gehalte produkte wat ingevoer word na Suid-Afrika.

Bron: Departement van Landbou