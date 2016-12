Innovasie en tegnologie: Slim oplossings vir uitdagings in landbou

Die meeste Suid-Afrikaanse produsente gaan gebuk onder die gevolge van droogte, en is bekommerd dat die afgelope seisoene ’n voorsmaak bied van ’n toekoms wat deur klimaatsverandering beïnvloed word. En om dinge te vererger, dra onvoorspelbare kommoditeitspryse en ’n immer veranderende ekonomie verder by tot die uitdagings waarmee hulle te kampe het.

“As ’n mens in ag neem waarmee hulle te kampe het, lyk dit nie of daar vinnige antwoorde en kitsoplossings is nie. Hulle mees kritieke uitdaging is ’n dilemma wat net so kritiek is vir óns – die nasie moet kos op die tafel hê. Maar soos Wandile Sihlobo, bekende landbou-ekonoom by AgBiz, onlangs gesê het: “Alles is nie verlore nie. Daar is hoop, en dit kan gevind word in die hedendaagse beste praktyk vir landbou.”

Syngenta, ’n wêreldleier in gewasbeskerming, het onlangs hulle Smart Farm Tegnologie-beraad vir produsente gehou, en die klem was op tegnologie en innovasie vir slimmer boerdery – ’n oplossing vir die uitdagings waarmee ons produsente te kampe het asook ’n geleentheid vir produsente om groter opbrengste te lewer in tye waar daar andersins nie goeie vooruitsigte is nie.

“Die taak van produsente word al hoe moeiliker. Hulle weet dit het tyd geword om die pas te versnel – nie net vir hulle eie oorlewing nie, maar ook vir dié van die nasie. Suid-Afrikaanse produsente weet gelukkig presies waar hulle staan; hulle weet ook presies wat daar tot hulle beskikking is en wat hulle daarmee kan doen. Hierdie voortdurende strewe na voorwaartse denke en die bereidwilligheid om risiko’s te neem, is die krag en toekoms van die Suid-Afrikaanse produsent,” sê Antonie Delport, Besturende Direkteur van Syngenta Suid-Afrika.

Ons planeet word elke dag wakker met 200 000 meer mense wat moet eet. Om hierdie uitdaging en dié van klimaatsverandering die hoof te bied, moet produsente verstandige besluite en slim keuses maak. Die bevordering van gewasbeskerming en die optimalisering van grond-produktiwiteit, -doeltreffendheid en -volhoubaarheid is vandag ’n wetenskap waar SmartFarming die gonswoord is wat op almal se lippe is.

Volgens Delport verteenwoordig tegnologiese voortuitgang een van die kragtigste hulpmiddels vir groter opbrengste, sowel as om die impak van waterskaarste en klimaatsverandering te verlig. Die realiteit is egter dat geen enkele landboutegnologie of -praktyk genoeg voedsel vir die toekoms sal voorsien nie. Daarom moet ons ontvanklik wees vir ’n verskeidenheid van hierdie tegnologieë én dit gebruik om opbrengste te optimaliseer.

Syngenta se toediening- en formuleringstegnologie

Tot ʼn derde van ʼn produk kan verlore gaan deur swak toedieningspraktyke. Gelukkig is daar baie wat produsente kan doen om te verhoed dat hulle winste krimp. Volgens Ron Wohlhauser, Syngenta se Internasionale Hoof van Toedieningstegnologie, het toediening ʼn groot invloed op die effektiwiteit van ʼn produk.

Hy sê ook dat doeltreffendheid nie net bepaal word deur die inherente aktiwiteit van die produk nie. Die manier waarop die produk toegepas word, die toerusting wat opgestel en gekalibreer moet word, asook die soort sproeier wat gebruik word, speel alles ʼn rol. Doeltreffende gewasbeskerming is slegs moontlik wanneer die beste produk op die regte manier toegepas word.

Maar die produk self kan nie al die werk doen nie

Produsente kan plae, onkruid en insekte beheer deur die gebruik van gewasbeskermingsprodukte – indien dit reg bestuur word, kan jy jou opbrengste vergroot. Formuleringstegnologie is die wetenskap waarvolgens ʼn aktiewe bestanddeel op so ʼn wyse geformuleer word dat dit die doeltreffendheid van die produk in die veld asook die veiligheid en hantering daarvan verbeter. Sonder hierdie tegnologie sal dit byna onmoontlik wees om met welslae te boer.

Syngenta se PotatoPack

Aartappels is ʼn belangrike gewas in Suid-Afrika en maak ongeveer 45% uit van die algehele groente-oes en 3% van die algehele landbouproduksie. Met die wêreldwye toename in die verbruik van aartappels, teenoor die natuurlike hulpbronne wat al hoe skaarser raak, is die belangrikheid daarvan om, met minder meer te lewer, bo-aan die lys. Met PotatoPack bied Syngenta ʼn oordeelkundige, holistiese benadering tot verhoogde opbrengs. Die positiewe resultate van die talle demonstrasieproewe wat gedoen is onder aartappelprodusente, toon dat alternatiewe en kompeterende oplossings nie teen PotatoPack opweeg in terme van opbrengs en kwaliteit nie.

As ʼn mens die toekoms van boerdery in Suid-Afrika in oënskou neem, is daar ook ander uitvindinge wat as teenvoeter dien vir die uitdagings waarmee produsente te kampe het. Hommeltuie, om maar een te noem. Dit was nog altyd ʼn moeisame taak om plekke te identifiseer waar gewasse swak vaar. Die bekendstelling van hommeltuie spreek hierdie uitdaging aan, want nou het produsente nuwe maniere om opbrengste te verhoog en gewasskade te verminder.

Gewas-sensors speel ook ʼn noodsaaklike rol om besproeiing, temperatuur en relatiewe humiditeit te beheer, wat ook daartoe kan bydra om plantgroei te optimaliseer en arbeidsvereistes asook insek- en siekteprobleme te verminder.

Geoutomatiseerde trekkertegnologie kan ook nuttig wees, veral vir produsente met groot kommersiële boerderygrond. Stel jou voor: ʼn 20-ton-trekker gebruik GPS-satelliettegnologie om self te bestuur. Die produsent wat soveel ander take ook het, kan nou sy aandag op ander aspekte van sy besigheid vestig.

“Die gedagte om ʼn SmartFarm te besit of te bestuur, is baie aantreklik. Dit dra die gedagte oor dat jy altyd groter dinge sal verwag en sal lewer, soos hoër obrengs, omdat jy ʼn slim boer is. Tegnologie en innovasie, gedryf deur wêreldgehalte wetenskap, maak Smart Farming net soveel meer implementeerbaar,” voeg Delport by.

Vir meer inligting oor Toepassingstegnologie (Syngenta se wêreldleier-swamdoder: Amistar), Formuleringstegnologie (Syngenta se wêreldleier-onkruiddoder: Callisto) en Produktegnologie (Syngenta se plaaslike markleier: PotatoPack), gaan na www.syngenta.co.za

Bron: Syngenta