HYUNDAI TUCSON se spiertier boet

Die voorkoms van Hyundai se nuutste generasie Tucson is in my opinie die mooiste SUV in sy segment. Die moderne ontwerplyne en impossante voorkant vang onmiddellik die oog. Selfs die kajuit word, wat my betref, net deur die nuwe generasie Tiguan getroef. Dit blyk dat kopers ook so dink, maar Hyundai Suid-Afrika het gevoel hulle wil die netjiese wa selfs meer aanlokliker vir Hyundai aanhangers maak. Nadat gekyk is wat in Korea beskikbaar is, is daar besluit om Suid-Afrikaners met ‘n spesiale model te verras.

Die model word toegerus met ‘n sportiewe stileringspakket en staan bekend as die Hyundai Tucson Sport. Tydens die plaaslike bekendstelling in die pragtige Boland, was ek aangenaam verras en beïndruk met die windmaker sportnuts se aggressiewe voorkoms en heerlike sportiewe padgedrag.

Die Tucson Sport is in wese ‘n gewone Tucson wat in die fabriek met die sportiewe afwerkingspakket, soos van ‘n verskaffer in Korea gekoop, toegerus word. Wanneer die model in Suid-Afrika land met twee fris uitlaatpype aan die een kant, word die uitlaatstelsel aangepas en word nog twee uitlaatpype aan die ander kant bygevoeg. Verder kry die Sport ‘n stel sportiewe dofswart sierwiele met fris lae profiel rubber onder sy pens. Die pakket sluit ook in dieper kleurgepaste lugskorte voor, agter, en aan die sykant onder die deure asook LED dagryliggies in die hoofligte en in die voorste luginlate. Swart plastiekstroke wat onder die deure en rondom die wielboë afwerk, dra by tot die “spiertier”-houding van die nuwe Sport, sodat doodgewone Arnoldus Swart na Arnold Schwarzenegger kan lyk!

Aandrywing is deur die Hyundai Veloster se viersilinder 1.6 liter turboaangejaagde petrolenjin wat krag deur ‘n ses-gang handratkas na die voorwiele stuur. Die enjin is weliswaar warmer getoor en bied piek verrigting van 150 kW en ‘n lekker fris 295 Nm wringkrag. Hyundai se witjasse het ook die uitlaatkleppe aangepas sodat die Sport se grom meer by die Schwarzenegger-voorkoms pas wanneer jy die versneller trap. Die 0-100 kpu lopie neem 8,2 sekondes terwyl amptelike brandstofverbruik aangegee word as 8,3 l per 100 km.

Tydens die bekendstelling het ons deur twee bergpasse gery en ek was aangenaam beïndruk met die Tucson Sport se paddinamika en hantering. Verbysteek versnelling in toprat is gemaklik en plant jy die regtervoet klim die spoednaald onmiddellik. Met die breë laeprofielbande was die greep uitstekend toe ons deur Franschoek Pas se kort draaitjies kole gegooi het. Bakstabiliteit met betreklik min bakrol was opmerklik terwyl die remme beïndruk het met goeie stabiliteit as daar skielik en hard gerem moes word. Ja uiteraard sal die lae profiel bande ritgehalte inboet op sinkplaatgrondpaaie, maar op die teer was die Tucson Sport in sy element.

Die Hyundai Tucson Sport begin by R499 900 vir die 6-gang handrat model met die dubbelkoppelaar outomaties wat vir ‘n tandeknersende R100 000 meer op R599 900 gaan verhandel. Ingesluit by die prys is Hyundai se 7 jaar/200 000 km waarborg, padbystand vir vyf jaar of 150 000 km asook ‘n 5 jaar/90 000 km diensplan. Dienste word elke 15 000 km gedoen.

Terwyl slegs die handratmodel tydens die bekendstelling beskikbaar was, sal dit my keuse wees. Met ‘n voortreflike spiertier voorkoms en ‘n lekker grom, gaan hierdie “wanne-be” Arnie begeerlik wees vir sportiewe SUV’s wat nie die Duitse kompetisie kan bekostig nie.