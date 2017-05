HuntEx tref wyd

Meer as 38-duisend mense het vanjaar die grootste vuurwapen- en jagskou in die land, HuntEx, bygewoon. Dit is oor die langnaweek, van 27 April af, in Midrand gehou.

Adriaan Woudstra, die eienaar en organiseerder van HuntEx sê die 386 uitstallers het dit geniet dat die skou vanjaar oor vyf dae gehou is, want dit het die besoekergetalle beter versprei. Uitstallers het dus meer geleentheid gehad om gehaltetyd met belangstellendes deur te bring.

ProAgri het by ‘n hele paar van die ondernemers ingeloer en was beïndruk met die gehalte van die uitstallings, die klem op veiligheid en die groot getal plaaslike ontwikkelings waarop ons afgekom het.

Doug Shadwell is ‘n boorling van Stellenbosch wat die laaste paar jaar in Kentucky in Amerika gewoon het, waar hy ook sy opvouboog bekend gestel het, omdat die mark daar net soveel groter is. Suid-Afrikaanse jagters en ander gebruikers kan egter ook nou die voordele van die kompakte taktiese langboog geniet. Jy kan die ligte boog in jou rugsak dra en net oopvou wanneer jy dit nodig het. Sy maatskappy se naam is Survival Archery Systems (SAS).

Al die pad van hulle vuurwapenwinkel in die Kaap af, Parow Arms, het Shawn Jacobs en Thomas Ferreira by Huntex kom wys wat hulle alles in die winkel aanbied. Hulle is ook die invoerders van die skoonmaakmiddel, Milfoam, wat die beste werk om skietgoed skoon te maak en koper uit die lope te haal.

Die eenvoudigste oplossing is dikwels ook die beste oplossing! Herman Percival het die Lazy Aim skietstok ontwikkel, omdat hy iets gesoek het wat hy saam met hom jagveld toe kan vat wat lig en gerieflik is en vinnig ontplooi kan word. Die Lazy Aim se onderpunt haak jy in ‘n spesiale belt om jou lyf, die ander poot lê op jou skouer en siedaar…jy kan dooierus vat. Dit is nie soos ‘n driepoot wat eers neergesit en opgeslaan en gelyk gemaak hoef te word nie en selfs ‘n bewegende teiken kan in jou visier bly, want die mikstok beweeg saam met jou.

Chris Melling van ATN, Eric Milburn van ECM en Terry Garlick van ATN spog by HuntEx met ATN se nuwe optiese digitale teleskoop wat nag in dag kan verander, die hittespoor van ‘n teiken kan volg, ‘n video van jou raakskoot kan opneem en dit sommer ook na jou slimfoon toe stuur. Lees in die volgende uitgawe van ProAgri meer oor dié vernuftige toestel.

Jag gaan nie net ook jag nie, maar ook jou ervaring in die jagveld en as jy in die aand moeg in die kamp aankom moet vuurmaak maklik wees. Met Green Fire se aanstekers sal jy nooit sukkel om vuur te maak nie, want dit kan nie uitdroog of oud word nie. Dit bestaan uit ‘n omgewingsvriendelike wasbasis, wat ook nie jou vleisie met giftige dampe sal besoedel nie. Theuns Pretorius sê hulle is landwyd beskikbaar.