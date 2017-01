Hopetown se groot kampioenooi

Die negende jaarlikse skou van die Kraankuil Jongooiklub is einde November 2016 op die plaas Rooidam van Louis en Tanya Fourie, aangebied. Hierdie klub is in 2008 deur sewe Merino-boere van die Hopetown-area gestig.

Februarie verlede jaar het die 15 deelnemers hulle ses twee-tand-ooitjies ingeskryf. Uardry Merino Stoet, De Aar se Jan van Straaten en seuns- Coetzer en Kobus, was die verkose telers wie se ramme vir 6 weke met die 90 ooitjies gepaar is.

Tydens die buiteskou het Corné Nel en Johan Botes die hand-en-oog-metode gebruik vir beoordeling en is die onderstaande wenners, wat ook meegeding het vir titel van Groot kampioenooi, aangewys.

Die Buiteskou wenners was :

Sterkwol: Piet Marais

Mediumwol: Stevie Zwiegers

Fynwol: Andries Wiid

Die Grootkampioenooi van die dag was ‘n ooi van Piet Marais en die Superooi van die dag was ‘n ooi van Louis Fourie.

Tydens die binneskou (Gemete Produksieskou) word ooie afgeskeer en elke vag word geweeg en getipeer in lengte en stylformaat. BKB se Werner Olivier het die tipering hanteer en ook ‘n saamgestelde pryslys opgestel om elke ooi se wolgewig, lengte, tipe, mikron en wolprys in rekenaarprogram in te lees om die wolinkomste van elke ooi te bepaal. Soortgelyks word elke lam se gewig aan sy ma se nommer gekoppel en met behulp van ‘n paar verwerkings word ‘n laminkomste vir elke ooi bepaal.

Binneskou-wenners:

Swaarste vag: Piet Marais (5,87 kg)

Ooi met beste wolopbrengs: Dupie Pienaar (R645,30)

Groep 5 ooie beste wolopbrengs: Piet Marais (Gem. R429,31)

Swaarste lam gespeen: Louis Fourie (39 kg)

Swaarste Meerlinggroep gespeen: Flip Louw (57 kg)

Groep 5 ooie hoogste laminkomste: Charlie Louw (R5 700)

Beste Gemete-ooi: Flip Louw (R2 026,26)

Groep 5 ooie met hoogste opbrengs: Nico Bezuidenhout (R7 529)

Bron: NWKV