HOENDERKOEKIES aka FRITTERS

Jy benodig:

– 3 Hoenderfillets, fyn opgesny

– ‘n kwart koppie fyngekapte pietersielie

– 40ml koekmeel

– 80ml broodkrummels

– 1 Teelepel Knoffel

– 2 Geklitste eiers

– Speserye na smaak

Nou maak jy so:

– Meng alles saam in ‘n mengbak

– Verhit ‘n pan met bietjie olie daarin

– Vlakbraai palmgrootte koekies tot goudbruin aan weerskante

So maklik soos dit!!

*Bedien met warm groente of ‘n vars slaai.

*Bêre in die yskas vir more se kosblikke!

*Hierdie resep is genoeg vir 10 koekies.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos by dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf by: http://www.deliciouscatering.co.za.