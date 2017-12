Hino se nuwe “Wide Cab” 500-reeks is slaggereed vir die plaas

Goeie nuus vir boere is dat hulle nie die tweede beste hoef te koop nie – Hino se monteringsaanleg in Durban is oorgehaal om produksie van die gewilde nuwe Hino 500-wyekajuittrok te vermeerder as die aanvraag dit noodsaak.

Ons het in Oktober vertel van die splinternuwe jas wat Hino vir hulle 500-reeks aangetrek het en hoe hulle aan alles gedink het om veiligheid, koste en doeltreffendheid te verbeter terwyl die boer en sy werkers se rygerief ook in ag geneem is.

Hino monteer hulle trokke in ’n ‘SKD’- (semi-knock down) -aanleg, wat beteken dat komponente net so van die skip af gelaai en aanmekaargesit word, sonder dat daar enige veranderinge aangebring word. 99% van die onderdele kom van Japan af en dit is net die batterye en bande wat plaaslik aangekoop word.

Op die oog af klink dit maklik, maar dit is ’n baie ingewikkelde proses om ’n trok winsgewend by die laaste stasie te laat uitry. Boonop word al Hino se modelle op dieselfde lyn gemonteer, “want dit gee vir ons buigsaamheid, die werkers bly die heeltyd aan die gang en ons het nooit onderbrekings nie,” sê Leslie Long, senior bestuurder: Produkbeplanning en Bemarking van Hino Suid-Afrika.

“Ons produksiekontroledepartement kyk na die verkoopsplan vir die volgende drie maande om hulle werksplanne saam te stel. Dan kyk hulle ook na die voorraadvlakke van elke model by al die handelaars en op die werf om te bepaal watter model moet volgende op die lyn geplaas word,” sê hy.

Boere hoef egter nie te wonder of Hino aan hulle aanvraag sal kan voldoen indien almal skielik aan die einde van die belastingjaar gaan bestel nie. “Tans werk ons net een skof per vier-en-twintig uur, maar indien die verkope drasties verhoog, sal ons nog ’n skof instel of meer mense aanstel,” sê Leslie.

Met ’n Hino-trok op jou plaas kan jou boerdery se logistiek net verbeter. Skakel Hino se hoofkantoor by 011-809-2265 of jou naaste Hino-handelaar, of besoek hulle webwerf by

www.hino.co.za.